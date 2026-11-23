

انطلقت الاثنين فعاليات معرض «حماية المرأة»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي فستيفال سيتي مول، تحت شعار «أمانها أولوية.. وحمايتها التزام»، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. ويستمر المعرض حتى 25 نوفمبر، ويستقبل الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

وتعرّف شرطة دبي، عبر منصتها المجتمعية في المعرض، بخدمات الحماية والدعم المخصصة للمرأة، وتوضح للزوار كيفية الوصول إليها، والقنوات المتاحة لطلب المساعدة والإبلاغ عن الحالات. وتهدف المشاركة إلى رفع الوعي بحقوق المرأة ودور أفراد المجتمع في الوقاية من العنف والمبادرة بالإبلاغ عنه.

وأكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه من المرتكزات التي تستند إليها شرطة دبي في تطوير خدماتها وتعزيز علاقتها بالمجتمع. وأضاف: «نعمل على ترجمة هذا الالتزام إلى خدمات يسهل الوصول إليها، وإجراءات تراعي احتياجات كل حالة وتحفظ خصوصيتها. ونولي حماية المرأة اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من حقها في العيش بأمان، والحصول على الحماية والدعم عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف. ونحرص على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تكامل جهود الوقاية والحماية والدعم. كما نعمل على ترسيخ الوعي بالحقوق، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بقدرتهم على طلب المساعدة في الوقت المناسب».

من جانبه، أكد المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، أن الإبلاغ المبكر يتيح للفرق المختصة تقييم الحالة واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة. منوهاً بأن إطلاق فعاليات المنصة في مركز تجاري حيوي، يعزز وصول الرسائل التوعوية التي تُطلقها شرطة دبي لحماية حقوق المرأة ودعمها، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يؤكد التزام شرطة دبي بالوقوف صفاً واحداً مع كل من يتعرض لأي نوع من أنواع الانتهاك.