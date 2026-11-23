

أكدت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2027» في شرطة دبي، مواصلة فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة الثامنة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2027، الذي ستنطلق فعالياته من 23 إلى 27 يناير 2027 في المدينة التدريبية بالروية بدبي.

ووصل عدد الفرق التي سجلت للالتحاق بالتحدي إلى 45 فريقاً من 22 دولة، أبرزها 5 فرق من الجمهورية الروسية، و6 من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق من المملكة الأردنية الهاشمية، و3 فرق من البرازيل، وفريق من البوسنة والهرسك، وفريقان من الدومنيكان، وفريقان من السنغال، وفريق من المكسيك، وفريقان من الولايات المتحدة الأمريكية، وفريقان من بنما، وفريق من البيرو، وفريق من جنوب أفريقيا، وفريقان من سلطنة عُمان، و3 فرق من صربيا، وفريقان من قرغيزستان، وفريق من كولمبيا، وفريق من الجبل الأسود «مونتينيجرو»، وفريق من الإكوادور، و5 فرق من كازاخستان، وفريق من كينيا، وفريق هايتي، وفريق من مولدوفا.

وبينت اللجنة أن الراغبين في التسجيل في النسخة المُقبلة يمكنهم ذلك من خلال زيارة الصفحة الإلكترونية للتحدي على الرابط https://uaeswatchallenge.com، وتعبئة البيانات والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن التسجيل المبكر يسهم في إتاحة الفرصة للفرق الراغبة في المشاركة للاستعداد وتحقيق الجاهزية.

ويعتبر تحدي الإمارات للفرق التكتيكية واحد من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسختيه السادسة والسابعة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك في أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية «سوات» على مستوى العالم، وهو ما يعكس النجاح اللافت الذي يحققه التحدي من حيث المشاركات.