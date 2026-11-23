

خلص مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي إلى رؤى مستقبلية وتوصيات نوعية تفتح مسارات جديدة للاستثمار في الإنسان، وتعزيز استقرار الأسرة، وتطوير العمل المؤسسي، وترسيخ الابتكار والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، وذلك خلال أعماله التي عقدت في أبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية عضو اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أن مخرجات المؤتمر، الذي نظمته المؤسسة على مدى يومين من الحوارات الفكرية والنقاشات المتخصصة ضمن البرنامج تحت شعار «مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع»، وما تضمنته من رؤى وتوصيات ومقترحات، تشكل مرتكزاً استراتيجياً لتطوير السياسات والمبادرات المستقبلية التي تستثمر في قدرات الإنسان، وتعزز استقرار الأسرة، وترتقي بجودة الحياة، من خلال توظيف المعرفة والبيانات والتقنيات الحديثة في استشراف الاحتياجات ومواجهة التحديات، وابتكار حلول نوعية تستجيب لمتطلبات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.

وأوضحت مريم الرميثي أن مخرجات المؤتمر أبرزت أهمية تطوير منظومة متكاملة للرصد والاستشراف الاجتماعي والاقتصادي، تقوم على توظيف المعرفة والبحوث والاستطلاعات والبيانات في فهم التحولات المجتمعية، واستباق التحديات، وتحديد الأولويات، بما يسهم في دعم صياغة السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وتعزيز قدرة المؤسسات على تطوير حلول مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات المتجددة.

وأكدت أن تعزيز استقرار الأسرة والارتقاء بجودة الحياة شكّلا محوراً رئيسياً في مخرجات المؤتمر، من خلال مقترحات تدعو إلى تطوير سياسات وبرامج متكاملة تراعي احتياجات الأسر المتغيرة، وتدعم التوازن الأسري والصحة النفسية والاجتماعية، وتسهم في ترسيخ القيم وتعزيز التنشئة السليمة، بما يهيئ بيئة أسرية أكثر استقراراً وقدرة على التعامل مع التحديات، كما تناولت المخرجات أهمية تمكين أصحاب الهمم وأسرهم عبر تطوير خدمات متكاملة وميسرة، وتعزيز الكشف والتدخل المبكر، ودعم الدمج المجتمعي والاستقلالية.

وفي محور بناء الوعي ومواكبة التحولات التقنية، أوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن التوصيات والمقترحات ركزت على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة، وتعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، بما يدعم بناء مجتمع واعٍ يمتلك القدرة على التعامل بمسؤولية مع التدفق المتسارع للمعلومات والتطورات التقنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت إلى أن التوصيات تناولت سبل تعزيز نمو واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الريادية، من خلال تطوير نماذج الأعمال والقدرات التشغيلية، وتوفير برامج الاحتضان والدعم والتمويل المرن، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يتناسب مع مراحل نمو المشاريع واحتياجاتها، فضلاً عن مقترحات لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى الأسواق، وتعزيز ارتباط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى وسلاسل التوريد، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، ورفع جاهزيتها للتصدير والمنافسة العالمية.

وأكدت مريم محمد الرميثي أهمية البناء على مخرجات المؤتمر وتحويل ما طرحه من رؤى وتوصيات ومقترحات إلى مبادرات وسياسات عملية تعزز تكامل الجهود الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات والابتكار، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المخرجات تكمن في قدرتها على إحداث تحولات إيجابية ملموسة ومستدامة في حياة الأفراد والأسر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في تطوير المبادرات وترسيخ ثقافة قياس الأثر.