

استقبلت الإدارة العامة للمرور وفداً من شرطة جمهورية جورجيا، برئاسة ليفان ميسورادزه مدير إدارة شرطة الدوريات بوزارة الداخلية، وإيراكلي رابافا رئيس الإدارة العامة لإدارة الحدود والتنسيق بإدارة شرطة الدوريات بوزارة الداخلية بجمهورية جورجيا، وذلك ضمن برنامج الزيارات الرسمية المصاحب لأعمال القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دبي، بهدف الاطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية التي توظفها شرطة دبي في إدارة الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

وكان في استقبال الوفد العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ونائبه العميد عصام إبراهيم العور، والعميد محمد عبد الله خلفان القايدي مدير إدارة دوريات بردبي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن الزيارة تعكس حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الأجهزة الشرطية حول العالم، واستعراض أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل المروري، والارتقاء بمستويات السلامة المرورية، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

واطّلع الوفد الجورجي خلال الزيارة على مجموعة من الأنظمة والابتكارات الذكية التي تعتمدها شرطة دبي في منظومتها المرورية، من أبرزها الكاميرات الذكية المثبتة على الدوريات، وتقنيات التعرف الآلي إلى المركبات، إلى جانب نظام الضبط التقني الذكي الذي يتيح رصد المخالفات المرورية وتحريرها آلياً دون تدخل بشري، بما يسهم في تعزيز دقة عمليات الضبط المروري، ورفع كفاءة الرقابة على الطرق.

كما زار الوفد غرفة العمليات التابعة لمخفر شرطة ومرور القوز، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات إدارة الحوادث المرورية وتنظيم الحركة المرورية خلال الفعاليات الكبرى، وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة، من خلال منظومة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة التي تتيح المتابعة الميدانية والتحليل اللحظي للبيانات المرورية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وفاعلية الاستجابة.

وتضمنت الزيارة عرضاً توضيحياً للأنظمة المستخدمة في تتبع المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً، وآليات تحليل بياناتها وسجلات تحركاتها، والتقنيات المساعدة في تحديد هوية السائقين المخالفين، بما يعزز كفاءة الإجراءات الأمنية والمرورية، ويسهم في سرعة إنجاز عمليات البحث والتحري.

وأشاد ليفان ميسورادزه، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المنظومة المرورية، معرباً عن إعجابه بالتكامل بين الأنظمة الذكية والكفاءات البشرية المؤهلة، وما حققته شرطة دبي من تطور في مجالات الابتكار الشرطي والاستجابة الميدانية وتعزيز السلامة على الطرق.