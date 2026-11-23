نشرت وزارة الداخلية على حسابها في منصة إكس تعليمات وضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 وجاءت كالتالي:

الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بتعليمات رجال الشرطة والجهات المختصة، والتعاون معهم حرصاً على سلامة الجميع.

يُمنع وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات على المركبات، باستثناء المسموح بها وفق الضوابط المعتمدة للاحتفال.

عدم تنظيم المسيرات أو التجمعات العشوائية بالمركبات، والالتزام بالمواقع المخصصة والفعاليات المصرح بها.

يُحظر تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطرق أمام المركبات ومستخدمي الطريق.

الالتزام بالعدد المسموح به من الركاب في المركبة، وعدم السماح بخروج أي شخص عبر النوافذ أو فتحة السقف أثناء سير المركبة.

تجنب تغطية زجاج المركبة الأمامي أو الجانبي بالملصقات أو الزينة التي تحجب الرؤية أو تؤثر في وضوحها أثناء القيادة.

يُمنع طمس أو تغطية لوحات أرقام المركبة الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة أو تعتيم أو تلوين زجاجها بشكل يخالف الأنظمة المعمول بها.

يُحظر استخدام بخاخات الرش بمختلف أنواعها داخل المركبات أو خارجها، سواء من قبل السائقين أو الركاب أو المشاة، حفاظاً على سلامة الجميع.

عدم رفع مستوى صوت أجهزة التسجيل أو الموسيقى بشكل يسبب الإزعاج للآخرين، والالتزام بالهدوء أثناء الاحتفالات.

يُمنع ارتداء الأوشحة غير المصرح بها، مع الالتزام بالمظاهر والرموز المعتمدة للاحتفال بعيد الاتحاد.

يُحظر تركيب أو رفع أعلام أو وضع ملصقات غير مصرح بها على المركبات، مع الاقتصار على علم دولة الإمارات العربية المتحدة والرموز المسموح بها وفق الضوابط المعتمدة.

المحافظة على المظهر الحضاري للاحتفال، وتجنب أي تصرفات قد تعرض سلامة السائقين أو الركاب أو المشاة أو مستخدمي الطريق للخطر.