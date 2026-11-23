اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور نحو 1000 مسؤول في الحكومة الاتحادية، الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات، القائم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة حكومية موحدة ومتكاملة للمتعاملين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اعتمدنا اليوم بحمد الله وبحضور أهم 1000 مسؤول في الحكومة الاتحادية الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "واجهة واحدة لجميع خدمات الحكومة، على شكل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر.. حيث يستطيع المتعامل التحدث معه بلغته البسيطة.. وطلب الخدمة الحكومية.. وسيقوم المساعد بتنفيذها له".

وأكد سموه: "المساعد الشخصي "ميرة".. لا تجيب فقط على جميع الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الحكومة. بل تنفذها.. وتنسق مع جميع الجهات المعنية.. وتعرف المتعامل.. وتزوده بوثائقه الحكومية.. وتوفر خدماتها الحكومية 24 ساعة ومن أي مكان. سواء كان هذا المتعامل ولي أمر طالب في مدرسة حكومية يسأل عن مستوى ابنه الدراسي.. أو مريض يتابع مواعيده ويتحدث مع طبيبه عبر الهاتف.. أو مستثمر يجدد عقوده.. أو متقاعد يسأل عن معلومات راتبه التقاعدي.. أو مواطن يجدد جوازه أو بطاقته".

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "نقلة نوعية.. سيتم إطلاقها ابتداءً من مارس 2027 بإذن الله.. هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا توفير الأوقات على الناس.. هدفنا حكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم.. وقادمنا أجمل بإذن الله".