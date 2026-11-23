يستعرض معرض "إمارات الدُّر والطيب: إرث متأصل ومستقبل متجدد"، الذي يستقبل زواره في قصر الوطن بأبوظبي، أكثر من 7 آلاف عام من تاريخ دولة الإمارات، من خلال نحو 45 قطعة نادرة وقيمة تسلط الضوء على اللؤلؤ والعود والعنبر ودورها في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.

ويعرض المعرض للمرة الأولى "الروزنامة" البحرية النادرة من رأس الخيمة، التي تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين وتوثق رحلات التجارة وملاحظات البحارة بما فيها إشارات إلى خورفكان ورأس الخيمة، كما تضم المقتنيات لآلئ طبيعية يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث والقرن الأول قبل الميلاد، ولؤلؤة "جيون" الطبيعية التي تتميز باستدارتها الكاملة ونقائها ولمعانها، ولآلئ "التبابة" الطبيعية التي يبلغ وزنها نحو خمسة كيلوغرامات، إلى جانب عمل فني يتكون من 292 لؤلؤة من رأس الخيمة.

وتشمل المعروضات عقدا من اللؤلؤ أهداه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه" إلى باميلا كودراي بمناسبة زواجها عام 1952، وقلادة تحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وطاسة ذهبية تراثية تعود إلى عام 1988، إضافة إلى نماذج من خشب العود والعنبر الطبيعي يصل وزن إحدى قطعه إلى 28 كيلوغراما.

ويتوزع المعرض على ثلاثة أقسام رئيسية؛ يتناول أولها "طرق التجارة القديمة: اللآلئ والعود والعنبر جسوراً إلى العالم" الموقع التاريخي للإمارات ودورها في ربط طرق التجارة بين الشرق والغرب، إلى جانب التعريف بمواسم الغوص والمهن البحرية وصناعة السفن وأدوات استخراج اللؤلؤ وتصنيفه وتجارته.

ويسلط القسم الثاني "الطبيعة: ثروات وحكايات" الضوء على مراحل تكوّن اللؤلؤ والعود والعنبر في الطبيعة وأهميتها الاقتصادية والثقافية وارتباط العود والعنبر بالعادات والتقاليد الإماراتية لا سيما الضيافة والكرم والترحيب، فيما يستعرض القسم الثالث "اللؤلؤ محرك تاريخي لإمارات اليوم" التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدولة من الاعتماد على تجارة اللؤلؤ والأنشطة البحرية إلى اقتصاد حديث قائم على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، مع إبراز الصلة بين الإرث التاريخي والتوجهات المستقبلية للدولة.

ويقدم المعرض تجربة تفاعلية تجمع بين الأفلام والخرائط والصور الأرشيفية والمؤثرات الصوتية، إلى جانب أجهزة تتيح للزوار التعرف على روائح العود والعنبر، كما يضم ثلاثة أعمال فنية معاصرة تربط الموروث الإماراتي بالتعبير الفني المعاصر، هي "رياح التقاليد" المستوحى من أشرعة السفن التقليدية، و"حبال الذكريات" الذي يجسد قلادة من اللآلئ الطبيعية، و"الهوية" الذي يجمع بين لآلئ الخليج والعود والبخور وعنبر الحوت.

ويأتي تنظيم المعرض في قصر الوطن في إطار دوره في التعريف بالإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات، وإبراز الموروث الوطني للأجيال الجديدة، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.