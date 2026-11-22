زارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، «بيت الحكمة» في الشارقة، ضمن فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، واطّلعت على برنامج ثقافي وتفاعلي يتيح للأطفال وأسرهم ومقدّمي الرعاية فرصاً للقراءة واللعب والاستكشاف معاً، ويشجّعهم على تخصيص وقت مشترك يدعم تعلّم الطفل، ويعزّز الروابط الأسرية.

ويُقام أسبوع الطفولة المبكرة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً». وتنظّمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات، بمشاركة 130 جهة شريكة تقدّم أكثر من 400 فعالية في إمارات الدولة السبع.

تجارب تفاعلية

واطّلعت معاليها، خلال الزيارة على برنامج «بيت الحكمة»، الذي توزّعت فعالياته بين قاعة الرشيد وركن القارئ الصغير والردهة الرئيسية، وتَضمّن البرنامج العرض المسرحي العائلي التفاعلي «دقيقة واحدة إضافية فقط»، الذي يروي حكاية طفل يطلب من أحد الكبار أن يقضي معه دقيقة إضافية لسماع قصة أو اللعب أو الحديث، ومن خلال حكاية قريبة من الحياة اليومية، يجسّد العرض شعار الأسبوع ويدعو الأسر إلى تأمّل الأثر الذي تتركه لحظات الاهتمام والمشاركة في حياة الطفل.

وأكدت أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية، وتوفير تجارب نوعية تسهم في تنمية قدرات الطفل المعرفية والاجتماعية والعاطفية، وتوسّع معارفه من خلال التعلم والتفاعل والاستكشاف، مشيرة إلى أن الفعاليات التي قدمها بيت الحكمة تعكس أهمية تحويل المكتبات والمساحات الثقافية إلى وجهات تفاعلية تجمع الأسرة بالطفل، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للمعرفة والإبداع والتعبير، فكل تجربة مشتركة يمر بها الطفل تسهم في تشكيل مهاراته وتنمية معارفه.

وأضافت معاليها: «تتيح لنا الشراكة مع المؤسسات الثقافية الوصول إلى الأسر في مساحات قريبة منها، وتوسيع فرص مشاركتها في تجارب تراعي احتياجات أطفالها في مراحل نموهم المختلفة، ومن خلال أسبوع الطفولة المبكرة، نعمل مع شركائنا على أن تصبح القراءة المشتركة واللعب والحوار جزءاً من الحياة اليومية للأسرة، بما يترجم أهداف عام الأسرة إلى ممارسات يستمر أثرها على مدار العام».

وأكدت مروة العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة، أن أسبوع الطفولة المبكرة، يمثل مناسبة مهمة لإعادة اكتشاف العالم من منظور الأطفال، والاقتراب من فضولهم وأسئلتهم وخيالهم، مشيرةً إلى أن السنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة التي تتشكل فيها علاقته بالكتاب والمعرفة، وتتفتح خلالها قدرته على الاكتشاف والتعبير والإبداع.