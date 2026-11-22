شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تقودها شبكة المؤسسات العاملة من أجل التنمية (netFWD)، التابعة لمركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضمن فعاليات مؤتمر Bright Start الدولي 2026، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في التعليم المبكر من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يشكل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والتنموية، مشيراً إلى دور الجائزة في تقدير التميز التعليمي وتشجيع البحوث والمشروعات والممارسات المبتكرة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم المبكر وتحقيق أثر مستدام في حياة الأطفال والمجتمعات.

وأوضح أن المشاركة تأتي في إطار رسالة مؤسسة إرث زايد الإنساني وجهودها في دعم التنمية الإنسانية المستدامة والاستثمار في التعليم وبناء قدرات الأجيال القادمة، حيث تسهم جائزة خليفة التربوية، باعتبارها إحدى مؤسساتها، في تعزيز هذه التوجهات من خلال إبراز التجارب التعليمية الرائدة وتوسيع نطاق الاستفادة منها وتعزيز الشراكات الدولية.

وشارك الهوتي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى على مدار اليومين، حيث سلط المحور الأول «الحوكمة والتميز التعليمي والشراكات المستدامة»، على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات التنموية، وتوجيه الموارد نحو المبادرات التعليمية الفاعلة، والاستفادة من الأدلة العلمية والبيانات والتقنيات الحديثة في تطوير السياسات التعليمية وقياس أثرها على تعلم الأطفال ونموهم.

كما أكدت مشاركة الجائزة الضوء على أهمية تحويل نتائج البحوث والممارسات التعليمية المتميزة إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع، مستعرضة تجربة بحثية في بنغلاديش لدمج التحفيز المبكر والتوجيه الأسري ضمن خدمات التغذية الحكومية، بما يعزز فرص الوصول إلى الأطفال والأسر من خلال الأنظمة الوطنية القائمة.

وتتواصل مشاركة الأمين العام في حوارات العمل الدولية، ضمن المحور الثاني «تقدير التميز التعليمي وتوسيع أثره عبر الشراكات المستدامة»، حيث ركزت المناقشات على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التعليمية الناجحة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والجهات الداعمة، وتحديد الآليات الكفيلة باستدامة أثرها.

ومن المقرر أن تتناول الحوارات نماذج بحثية وتطبيقية في تطوير المهارات الأساسية للأطفال وتحسين جودة التعليم المبكر، من بينها أبحاث ألكسندر إيبل ومشروع BEQI TIP التابع لمؤسسة ECD Measure، مع التركيز على أهمية توثيق النتائج وقياس الأثر وتبادل المعرفة لدعم تطوير السياسات والممارسات التعليمية.