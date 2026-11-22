بحث مؤتمر الإمارات الدولي للحروق 2026، الذي انطلقت أعماله، السبت، في مركز نبض الفلاح بأبوظبي، سبل تطوير منظومة الجاهزية والاستجابة الطبية لإصابات الحروق، مستعرضاً مبادرات وطنية وبرامج تخصصية، وتطبيقات تدريبية لتعزيز جاهزية المستشفيات ومراكز الحروق، وتطوير قدرات الكوادر الطبية والإسعافية على التعامل مع الإصابات البليغة، والحوادث الجماعية.

واستعرض المؤتمر، الذي عقد تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، مخرجات منظومة المسرعات الوطنية للجاهزية والاستجابة في طب الحروق، والتي تضمنت 10 مبادرات تخصصية، شملت تأسيس أول مجلس إماراتي للحروق، وإطلاق أول برنامج وطني للجاهزية والاستجابة، وإنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب، وشبكة وطنية لمراكز التدريب المعتمدة دولياً، ومركز وطني متنقل للتدريب، وفريق إماراتي للطوارئ الطبية متخصص في الحروق، كما شملت المبادرات إعداد المدربين، وتعزيز الوعي المجتمعي والوقاية من الحروق، وإطلاق أول مؤتمر وطني تخصصي للحروق، واستحداث جائزة وميدالية وطنية للتميز في الجاهزية والاستجابة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوظيف تقنيات المحاكاة الطبية والذكاء الاصطناعي في التدريب والتأهيل.

وعلى الصعيد العلمي تناولت سبع محاضرات تخصصية مراحل التعامل مع إصابات الحروق، بدءاً من التدخل قبل الوصول إلى المستشفى، وإدارة الحالات في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وصولاً إلى صدمة الحروق والإنعاش بالسوائل، وإصابات مجرى الهواء واستنشاق الدخان، إلى جانب إدارة الحوادث الطبية الكبرى، وتطبيق منظومة القيادة والسيطرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المستجيبة.

وفي الجانب التطبيقي نفذ المؤتمر تمرينين موسعين للمحاكاة المكتبية، بإجمالي 165 دقيقة، وتناول الأول سيناريوهات التأهب والاستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، وشمل تقييم المخاطر وتأمين المواقع وحماية المستجيبين الأوائل، وفرز المصابين، وإزالة التلوث عند الحاجة.

وحاكى التمرين الثاني حادث حروق جماعياً، واختبر تفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات، ورفع طاقتها الاستيعابية، وحشد الموارد البشرية والطبية، وإنعاش المصابين وفرزهم وتوزيعهم على المستشفيات ومراكز الحروق التخصصية، وتنظيم النقل والإخلاء الطبي.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة أطباء الإمارات والرئيس التنفيذي لبرنامج «جاهزية»، أن المؤتمر يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للمستشفيات ومراكز الحروق، عبر التدريب التخصصي، ونقل الخبرات العالمية وتوطينها، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والتدريبية.

وأكد البروفيسور روبرتو ميغافيرو، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، أهمية التعاون مع برنامج «جاهزية» لتطوير برامج التدريب التخصصي، وتبادل الخبرات وتوحيد المناهج، مشيراً إلى دور التمارين المشتركة والمحاكاة الطبية في اختبار الجاهزية التشغيلية للمؤسسات الصحية، وتعزيز كفاءة الفرق الطبية والجهات المستجيبة.