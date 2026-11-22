حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من إعلانات وروابط إلكترونية وهمية، تستهدف الراغبين في استئجار الدراجات النارية، وحجز الاستراحات والعزب خلال موسم الشتاء، عبر عروض وأسعار مغرية، ينشرها محتالون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بهدف الاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية والمصرفية.

وأوضحت أن المحتالين يستدرجون ضحاياهم بإعلانات مضللة، تتضمن عروضاً لتأجير أو بيع الدراجات النارية وحجز الاستراحات والعزب، إلى جانب روابط وهمية، تحاكي مواقع الحجز والدفع الرسمية، ويطلبون تحويل مبالغ مالية مقدماً لتأكيد الحجز أو إتمام عملية الشراء.

ودعت الشرطة الجمهور إلى التحقق من مصداقية الإعلانات والتعامل مع الشركات والجهات المرخصة، وعدم الضغط على الروابط المجهولة أو تحويل الأموال إلى حسابات غير موثوقة، أو مشاركة البيانات المصرفية، ورموز التحقق مع جهات غير معتمدة.

وأكدت أهمية الحذر من العروض التي تبدو مغرية بصورة غير معتادة، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال والممارسات المشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 2828.