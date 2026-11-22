قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، واجب العزاء إلى سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، في وفاة المغفور لها والدته.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس أمين الشرفاء بإمارة عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.