تنطلق اليوم فعاليات ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026، الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحت شعار «الذكاء الاصطناعي: أدوار جديدة ومهارات متجددة»، بمشاركة نحو 200 إلى 250 من قيادات الموارد البشرية والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة تأثير التقنيات الذكية في مستقبل الوظائف وتطوير المهارات وبيئات العمل.

ويعقد الملتقى في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، ويركز على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين تجربة الموظف، إلى جانب مواكبة التغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

مستقبل الوظائف

ويناقش الملتقى أربعة محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي وجودة الحياة الوظيفية، والثقة والحوكمة، والنمو المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التغيير المتسارع، من خلال جلسات حوارية تتناول أثر التحول التقني في الأدوار الوظيفية وأساليب العمل، والفرص والتحديات المرتبطة بإعادة تصميم الوظائف.

كما تبحث الجلسات دور التشريعات والسياسات في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، ووضع ضوابط تضمن العدالة والشفافية وحماية بيانات الموظفين وحقوقهم، مع الحفاظ على الإشراف البشري على القرارات المؤثرة في مساراتهم المهنية.

ويتناول الملتقى إعداد الكفاءات الإماراتية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، عبر تطوير المسارات المهنية واكتساب المهارات الجديدة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين المواهب الوطنية من مواكبة التحولات التقنية والاستفادة من فرصها.

تجربة الموظف

ويستعرض الملتقى برنامج تجربة القوى العاملة في حكومة دبي ومؤشر الرفاه الوظيفي، ودورهما في رصد احتياجات الموظفين وتطلعاتهم، والاستفادة من البيانات في تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل.

كما تناقش الجلسات توظيف الذكاء الاصطناعي في تخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز مرونة العمل، وأهمية توفير فرص التعلم المستمر والدعم اللازم للموظفين لمواكبة التغيرات التقنية، بما يحافظ على جودة الحياة الوظيفية.

طاولة مستديرة

ويشهد الملتقى طاولة مستديرة بمشاركة نحو 40 من كبار مسؤولي الموارد البشرية، لمناقشة الأولويات المشتركة والتحديات المستقبلية، وبحث فرص التعاون وتطوير ممارسات الموارد البشرية في ظل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.