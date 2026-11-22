

نظمت الإدارة العامة لمراكز الشرطة في دبي، مُمثلة بمركز شرطة جبل علي، وبالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية والشركاء الاستراتيجيين، مسيرة مجتمعية في مجمع غاردينا السكني، بمشاركة نحو 360 شخصاً من سكان المجمع، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل الإيجابي.

وهدفت المسيرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم الشراكة بين الشرطة والمجتمع.

وشهدت المسيرة المجتمعية، حضور العميد جمال إبراهيم علي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه المقدم علي إبراهيم عبد المنان العور، و فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب عدد من الضباط والأفراد وأعضاء مجلس الروح الإيجابية.

وتخللت المسيرة مشاركة مميزة من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرقة الخيالة، والكلاب البوليسية، التي أضفت طابعاً احتفالياً وتفاعلياً على الفعالية، وأسهمت في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس السكان.

وأكدت فاطمة بوحجير، أن تنظيم المسيرات المجتمعية في الأحياء والمجمعات السكنية، يجسد حرص شرطة دبي على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز التواصل المباشر معهم، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر السعادة والإيجابية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والاجتماعية في بيئة آمنة ومحفزة.