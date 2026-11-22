اقترحت دولة الإمارات إعداد برنامج عمل لتنفيذ استراتيجية تحالف القرم من أجل المناخ حتى عام 2031، بما يدعم التزامات الدول الأعضاء في مجالي المناخ والتنوع البيولوجي، ويعزز توظيف التقنيات المتقدمة في حماية غابات القرم وتأهيلها، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف، الذي عقد على هامش مؤتمر الأطراف COP31 في مدينة أنطاليا التركية.

وترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع من الجانب الإماراتي، إلى جانب معالي دياز فيصل مالك هندروبريونو نائب وزير البيئة في جمهورية إندونيسيا، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلين عن الجهات الشريكة.

وأكدت معالي آمنة الضحاك أن التحالف، الذي أطلقته الإمارات وإندونيسيا عام 2022، ينتقل إلى مرحلة التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في صون غابات القرم وتأهيلها.

مشيرة إلى أن حماية هذه النظم البيئية، تمثل ركيزة لصون التنوع البيولوجي على السواحل، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على التكيف معها، فضلاً عن إعادة تأهيل الموائل التي تعتمد عليها مصايد الأسماك، والحفاظ على مخزونات الكربون الأزرق.

وقالت معاليها إن الدولة تعمل، من موقعها في الرئاسة المشتركة للتحالف، على ثلاث أولويات رئيسة، تشمل إعداد برنامج عمل يساعد الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الوطنية في مجالي المناخ والتنوع البيولوجي، وإتاحة التقنيات المتقدمة ونتائج البحوث التطبيقية لفرق تأهيل القرم، بما يتيح الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات في اختيار المواقع ومتابعة النتائج، إلى جانب تعزيز التعاون مع المبادرات العالمية، وفي مقدمها مبادرة تنمية القرم، لتوسيع نطاق التأهيل ومتابعة التقدم المحرز.

واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تنمية غابات القرم، والتي شملت زراعة أكثر من 75.6 مليون شجرة، بما يمثل 75.6 % من المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030. كما شمل العرض استخدام طائرات مسيّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في البذر الجوي بالمواقع الساحلية التي يصعب الوصول إليها.

وفي إطار التعاون التقني، استعرض الاجتماع اتفاق التعاون الذي وقعته شركة «نبات» الإماراتية مع وزارة تنسيق شؤون الغذاء في إندونيسيا في 13 نوفمبر 2026، لتنفيذ مشروعين تجريبيين في منطقة ديماك بجاوة الوسطى.

ويعتمد المشروع الأول على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية، وأكثر من 20 متغيراً بيئياً لتحديد المواقع الأنسب لتأهيل غابات القرم، وترتيبها حسب الأولوية، فيما يستخدم المشروع الثاني تقنيات المسح بالليزر عبر طائرات مسيّرة مزودة بتقنية «ليدار»، إلى جانب القياسات الميدانية وعينات التربة، لتحديد خط أساس لمخزونات الكربون في غابات القرم، والتحقق منه ميدانياً.

ويضم تحالف القرم من أجل المناخ 48 عضواً، هم 47 دولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في صون غابات القرم وتأهيلها وإدارتها المستدامة، ودعم البحث العلمي، وبناء القدرات وتبادل الخبرات.