نظّمت بلدية دبي ملتقى المواصفات والجودة السنوي 2026، بحضور معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وعدد من القيادات الحكومية والخبراء والشركاء الاستراتيجيين، وشهد الملتقى تسلّم البلدية شهادة الرقم القياسي العالمي من منظمة السجل العالمي للأرقام القياسية، باعتبارها أكثر جهة عالمية تبنياً لأفضل الممارسات وحصولاً على شهادات المطابقة للمواصفات الدولية.

وأكد المهندس ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في البلدية، أن هذا الإنجاز يعكس جهود فرق العمل في تطوير المنظومة المؤسسية، وتبنّي أفضل الممارسات، والاستثمار في قدرات الكوادر، بما يعزز كفاءة الأداء والمرونة والجاهزية المؤسسية.

وقال: «جهودنا متواصلة في بلدية دبي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وبناء منظومة عمل تتكامل فيها الحوكمة والجودة والابتكار والاستدامة، وتستند إلى معايير دولية راسخة، وتمنح فرقنا الأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة في دبي».

9 شهادات دولية

وأضافت بلدية دبي 9 شهادات مطابقة لمواصفات دولية إلى سجل إنجازاتها خلال العام الجاري، بعد اجتياز عمليات تدقيق وتقييم مستقلة، وشملت مجالات إدارة المرافق والغازات الدفيئة والصيانة، وإدارة آثار التغيرات المناخية على تصريف مياه الأمطار، وخصوصية المعلومات والذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتطبيق أدوات الجودة في الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

وتعكس هذه الشهادات توسع منظومة الإدارة المتكاملة في البلدية، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي.

تعاون مشترك

ووقّعت البلدية مذكرة تعاون مع مجموعة دبي للجودة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات المهنية، وتطوير المبادرات والبرامج المتخصصة في الجودة والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، ونشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والاستدامة.

أفضل الممارسات

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بمشاركة خبراء ومتخصصين من جهات حكومية وخاصة، ناقشت أحدث الممارسات في مجالات الجودة والمواصفات الدولية والحوكمة والإدارة الحديثة، واستعرضت تجارب مؤسسية ناجحة، ودور المواصفات الدولية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية المؤسسية، وتحقيق التنمية المستدامة.

واختُتم الملتقى بتكريم فرق العمل والإدارات التي أسهمت في تنفيذ مشاريع التطوير والامتثال المؤسسي وتحقيق الإنجازات، تقديراً لجهودها في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميز المؤسسي.