زارت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، القيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على جهودها في صون حقوق الطفل وحمايته من العنف، والتعرّف إلى الخدمات التي تقدمها للأطفال وأسرهم، وآليات استقبال البلاغات والتعامل معها.

وكان في استقبال المسؤولة الأممية، العميد فيصل الخميري مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد سعيد راشد الهلي، والمقدم الدكتور علي المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وعدد من الضباط والمتخصصين في مجال حماية الطفل.

وأكد العميد فيصل الخميري أن شرطة دبي تضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم إجراءاتها، وتحرص على أن تراعي خصوصيته واحتياجاته منذ تلقي البلاغ، وحتى استكمال إجراءات الحماية.

قال «نعمل مع شركائنا على تعزيز الوقاية والتدخل المبكر، وضمان حصول الطفل وأسرته على الدعم المناسب. ويتيح لنا الحوار مع المؤسسات الدولية تبادل الخبرات، وتطوير ممارسات تستجيب لاحتياجات الأطفال، وتحفظ حقوقهم وكرامتهم».

واطّلعت الدكتورة نجاة مجيد خلال الزيارة على «واحة الطفل»، التي توفر بيئة آمنة وملائمة لاستقبال الأطفال والاستماع إليهم، بما يراعي أعمارهم وخصوصيتهم، ويساعدهم على التعبير عمّا تعرضوا له في أجواء من الطمأنينة. كما تعرّفت إلى خدمة «حماية الطفل»، التي تتيح الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال، أو تعرّض الطفل للخطر، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي وموقعها الإلكتروني، وإلى قنوات التواصل الأخرى.

وأشادت الدكتورة نجاة مجيد بجهود شرطة دبي في حماية الأطفال من العنف، وتيسير وصولهم وأسرهم إلى خدمات الحماية، مؤكدة أهمية أن تراعي إجراءات الاستجابة احتياجات الطفل في كل مرحلة، وأن تتكامل أدوار الجهات المعنية لتوفير الدعم له في الوقت المناسب.