شاركت إدارة التفتيش الأمني (K9) في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي انعقدت أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها شرطة دبي وتنظمها دي إكس بي لايف (DXB LIVE).

واستعرضت إدارة التفتيش الأمني عبر المنصة، مهام الكلاب البوليسية ودورها في دعم العمل الشرطي وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، إلى جانب محاضرات توعوية حول أساليب تربية ورعاية الكلاب البوليسية، وتقديم عروض حية أظهرت مستوى التدريب والمهارات التي تتمتع بها.

وتضمنت المشاركة تقديم نبذة تعريفية عن الحظيرة الذكية للكلاب البوليسية، وما توفره من تقنيات وتجهيزات حديثة تسهم في تحسين بيئة إيواء الكلاب، ومتابعة احتياجاتها الصحية والمعيشية، وتوفير أفضل معايير الرعاية والاهتمام بها.

كما أتاحت المنصة فرصة لزوار القمة الشرطية من الوفود الدولية، التعرف على طبيعة عمل الكلاب البوليسية، والتخصصات التي تعمل فيها، ودورها في الكشف عن الممنوعات والمساهمة في عمليات البحث والتفتيش.

وأكد المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني (K9)، أن مشاركة الإدارة في فعاليات القمة الشرطية تأتي في إطار حرص الشرطة على تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، والتعريف بالأدوار التخصصية التي تقوم بها الكلاب البوليسية في دعم المنظومة الأمنية.

وقال المقدم المزروعي إن المشاركة تمثل فرصة مهمة لاستعراض الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الإدارة، من خلال العروض الحية التي تعكس مستوى التدريب والاحترافية في التعامل مع الكلاب البوليسية، إلى جانب نشر الثقافة التوعوية المتعلقة بأساليب تربيتها ورعايتها والتعامل السليم معها.