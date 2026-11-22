تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الباحثة الدكتورة الخبيرة نورة علي محمد عبد الله السعدي، نسخة من أطروحة الدكتوراه بعنوان «نطاق ومعايير ممارسة التمريض الإصلاحي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة بالمنهج المختلط».

واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات وعناوين أطروحة الدكتوراه، خلال استقباله الدكتورة نورة السعدي بمكتبه، وشكرها على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها، وأهميتها في تطوير العمل الإصلاحي، ومتمنياً لها التوفيق.

وتُعد أطروحة الدكتورة السعدي، من أوائل الدراسات المحلية الهامة التي تتناول واقع الرعاية التمريضية المقدّمة للنزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية بالدولة، حيث اعتمدت الباحثة المنهج المختلط للوقوف على أدوار الكوادر التمريضية وتحدياتها، واضعةً إطاراً مقترحاً لمعايير الممارسة، يتوافق مع المعايير الدولية، ويراعي الخصوصية الوطنية، مع التوصية بتطوير برامج تدريب متخصصة، تعزز جودة الرعاية الصحية، وتحفظ كرامة النزلاء وحقوقهم.