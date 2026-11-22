



التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أكثر من 20 شخصية قيادية نسائية مرموقة من الإمارات والعالم في حوار مفتوح حول مستقبل الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والأعمال والمجتمع، وذلك خلال أعمال "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل على مدار 4 أيام في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بحضور 10 آلاف من المشاركين والخبرات والمواهب العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: " أثبتت المرأة في دولة الإمارات والعالم قدرتها على قيادة مسارات التغيير والابتكار، والمشاركة الفاعلة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس دورها المحوري في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة، ونواصل في دبي العمل على توفير بيئة داعمة للمواهب والكفاءات النسائية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأن المستقبل يُبنى بتكامل الجهود وتنوع الأفكار، وبقدرة الأجيال الجديدة على تحويل الطموحات إلى إنجازات تترك أثراً إيجابياً ومستداماً".

وأضافت سموها: "نؤمن في دبي بأهمية الاستثمار في الطاقات النسائية وتمكينها من الإسهام في تصميم الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية، وتعزيز حضورها في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والمعرفة، مع التركيز على قيم الحوار وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الخلاق بين المبدعات وصانعات التغيير من مختلف أنحاء العالم".

وختمت سموها بالقول: "إن الحديث عن المستقبل هو في جوهره حديث عن الإنسان، وعن قدرته على الابتكار والتخيل وصناعة الفرص. ومن هذا المنطلق، نحرص على توفير مساحة للحوار والتفكير المشترك حول الدور المتنامي للمرأة في صياغة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. فالإبداع والمعرفة والابتكار أصبحت ركائز أساسية لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة، والمرأة شريك رئيس في قيادة هذه التحولات وإلهام الأجيال القادمة للمساهمة في رسم ملامح الغد".

وشكّل لقاء "المرأة في المستقبل" منصة حوارية خاصة جمعت أكثر من 20 شخصية نسائية قيادية ومؤثرة من الرائدات في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والإعلام والعمل المجتمعي، وذلك لمناقشة تعزيز الحوار حول دور المرأة في استشراف المستقبل وصناعة التحولات الإيجابية في مختلف القطاعات من خلال أعمالهن وطموحاتهن.

وتناول النقاش أهمية تبادل الخبرات بين القيادات النسائية الرائدة والأصوات الصاعدة، وتعزيز التعاون بين النساء الإماراتيات والعربيات ومن مختلف أنحاء العالم للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وتركزت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية شملت دور المرأة في تشكيل المستقبل من خلال أعمالها وطموحاتها، وأهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الأجيال والتخصصات المختلفة، إضافة إلى استكشاف الفرص والتحديات الناشئة التي تستحق اهتماماً أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مساهمة المرأة في قيادة مسارات التغيير والابتكار وصناعة الفرص للأجيال القادمة.

وجمع اللقاء نخبة من القيادات النسائية والشخصيات المؤثرة من بينهن الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الطيارة المدنية الإماراتية، وسعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "IUCN" العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية"، وهند عبد الحميد صديقي، الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل في صديقي القابضة، وباولا بادوسا لاعبة التنس المحترفة، وكيارا ساوبر الرئيسة التنفيذية لشركة "إنكورا هيلث"، وتالا نصّولي تالا نصولي مدير عام شركة أوبر في الإمارات، وغيرهن.