



تواصلت في أبوظبي اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"واللجان والمنتديات التابعة لها ، وتستمر حتى غدٍ الاثنين 23 نوفمبر، تمهيداً لعرض نتائج أعمالها على الاجتماع العام الثالث والأربعين للمجموعة.

وتستضيف أبوظبي الاجتماع العام من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من 21 دولة. ويناقش الاجتماع تقارير التقييم المتبادل والمتابعة وخطة عمل المجموعة لعام 2027، فيما يشمل برنامج الأسبوع الملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير وطاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الاحتيال المالي.

تأتي استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لاجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في أبوظبي، استكمالاً للجهود التي قادتها الدولة خلال رئاستها للمجموعة في عام 2026.

ومنذ تولي سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، رئاسة المجموعة في الأول من يناير الماضي، عملت الرئاسة الإماراتية مع سكرتارية "مينافاتف" على توجيه المساعدة الفنية وبرامج التدريب وفق احتياجات الدول الأعضاء، ودعم استعداداتها للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، وتوسيع شراكات المجموعة الإقليمية والدولية.

وبدأت جهود الرئاسة في الربع الأول من العام باجتماع اللجنة الاستشارية للمجموعة في أبوظبي خلال يناير، لمتابعة أعمال فرق العمل وبحث أولويات العام. كما بحثت الرئاسة مع معهد الإمارات المالي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي فرص التعاون في تدريب المختصين في الدول الأعضاء. وفي الشهر نفسه، شاركت "مينافاتف" في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر المصرية، حيث استعرضت أبرز أنماط الاحتيال المالي التي رصدتها دول المنطقة.

وفي فبراير، مثّلت الرئاسة الإماراتية دول المنطقة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» في مكسيكو سيتي. وفي مارس، شاركت "مينافاتف" في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في فيينا، وناقشت مع جهات إنفاذ القانون وممثلي القطاع الخاص سبل تسريع تبادل المعلومات لتعقّب عائدات الاحتيال عبر الحدود.

وفي الربع الثاني، سجّلت «مينافاتف» في أبريل أول مشاركة لها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وبحثت مع المؤسسات المالية الدولية فرص التعاون في تطوير قدرات الدول الأعضاء.

وعلى هامش اجتماعات الربيع، شاركت الرئاسة في الاجتماع الوزاري لـ"فاتف"، الذي دعا إلى تسريع التعاون الدولي في التحقيقات المالية واسترداد عائدات الجريمة.

وفي الشهر نفسه، ناقشت المجموعة في سانت بطرسبرغ مع السلطات الرقابية وممثلي القطاع الخاص المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية في الجرائم المالية. وفي سمرقند، تبادلت سكرتارية "مينافاتف" مع سكرتاريات المجموعات الإقليمية النظيرة الخبرات في إدارة التقييمات المتبادلة ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وفي مايو، ترأست دولة الإمارات الاجتماع العام الثاني والأربعين لـ"مينافاتف" في الرباط، الذي تناول المخاطر الإقليمية وأولويات المساعدة الفنية للدول الأعضاء. وشهدت الرباط أيضاً انعقاد الملتقى الأول لمراكز البحث والتدريب، لبحث سبل استفادة الجهات المختصة من الدراسات الإقليمية في تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسات والتشريعات.

وشاركت "مينافاتف" وعشر من دولها الأعضاء في المؤتمر الوزاري الخامس "لا أموال للإرهاب" في باريس خلال مايو. وبحث المؤتمر مخاطر استغلال الابتكارات المالية والأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، والصلات بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي يونيو، شاركت الرئاسة في الاجتماع العام لـ"فاتف" في باريس، وفي أول اجتماع للمجموعة الاستراتيجية العالمية، التي تجمع قيادات "فاتف" والمجموعات الإقليمية لتنسيق أولويات العمل وتبادل الخبرات في تطبيق المعايير الدولية.

وفي الربع الثالث، نظّمت "مينافاتف" في تونس خلال يوليو دورة حول تطبيق المعايير الدولية، بالتعاون مع معهد التدريب التابع لـ"فاتف"، وفي الشهر نفسه، توجّه وفد برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي إلى دمشق في أول زيارة رسمية للمجموعة إلى سوريا منذ عام 2010.

والتقى الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي وعدداً من الوزراء، واستعرض الجانب السوري استراتيجيته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل الجاري على إعداد التقييم الوطني للمخاطر. كما تناولت اللقاءات دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنسيق استعدادات الجهات السورية للتقييم المتبادل المقرر في عام 2027.

وفي أغسطس، عقدت الرئاسة اجتماعاً مع وفد دولة فلسطين برئاسة معالي يحيى شنّار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرض الوفد خطة وطنية أُعدّت في ضوء تحديث تقييم المخاطر على المستويين الوطني والقطاعي. وبحث الجانبان التحديات التي تواجه المصارف الفلسطينية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة، وأهمية استمرار هذه العلاقات لتيسير معاملات الأفراد والشركات عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وفي سبتمبر، التقى وفد المجموعة في الأردن معالي المهندس مهند شحادة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، الذي ترأس اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء لبحث استعدادات المملكة للتقييم المتبادل. واستعرض الجانب الأردني ما أدخله من إصلاحات على الرقابة القائمة على المخاطر، والإجراءات التي اتخذها لتعزيز شفافية معلومات المستفيد الحقيقي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

كما التقى الوفد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحث معهما دور المجلسين في مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية ومتابعة تطبيقها، ولا سيما ما يتصل بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتتبّع الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم المالية.

وفي أواخر سبتمبر، شاركت "مينافاتف" للمرة الأولى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. وأعلنت الرئاسة الإماراتية خلال المؤتمر عن مقترح لإطلاق دراسة إقليمية حول أنماط الاحتيال وغسل عائداته، تستند إلى القضايا التي حققت فيها الدول الأعضاء لاستخلاص مؤشرات تساعد على الكشف المبكر عن أساليب الاحتيال المستجدة، وتحديد الصعوبات التي تعترض تجميد العائدات واستردادها.

وفي الربع الرابع، شاركت "مينافاتف" للمرة الأولى في الأولمبياد الدولي للأمن المالي بمدينة كراسنويارسك الروسية، حيث التقى رئيس المجموعة في مطلع أكتوبر طلبة من الدول الأعضاء وكرّم المتفوقين منهم. وفي الكويت، ناقش المشاركون في النسخة العاشرة من ورشة التطبيقات وبناء القدرات حالات عملية تناولت كشف الاحتيال وإجراء التحقيقات المالية الموازية وإدارة الأصول المضبوطة.

وفي نوفمبر الجاري، شارك سعادة حامد سيف الزعابي، بصفته رئيساً لـ"مينافاتف"، في اجتماع مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها. وتناولت المناقشات دور المصارف في الكشف المبكر عن الاحتيال المصرفي والإلكتروني من خلال متابعة المعاملات، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، والتعامل مع مخاطر استغلال الأصول الافتراضية في الجرائم المالية.