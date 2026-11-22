أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قمة أسواق رأس المال، التي تستضيف دبي نسختها الرابعة يومي 8 و9 ديسمبر 2026، بحضور ومشاركة كبار القادة الماليين وصنّاع السياسات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تجسد التزام الإمارة بتطوير أسواق رأس مال مرنة ومتصلة عالمياً، وترسيخ مكانتها ضمن أهم أربعة مراكز مالية في العالم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموّه "إن القمة تنعقد في مرحلة تشهد فيها الأسواق المالية العالمية تحولات متسارعة، تعيد تشكيل توجهات القطاع المالي، وتبرز أهمية تكامل الجهود لاستشراف آفاقه وتحديد أولوياته، بما يعزز جاهزية الأسواق للتعامل مع المتغيرات المستقبلية".

وأضاف سموّه: "إن أسواق رأس المال في دبي واصلت خلال العام الجاري زيادة قاعدة المستثمرين وتوسيع حضورها على الساحة المالية العالمية، مستندةً إلى منظومة مالية متكاملة ومؤسسات تتمتع بالكفاءة والجاهزية، بما يدعم قدرتها على التعامل مع مختلف دورات الأسواق.. دبي ستبقى وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، ومركزاً تنطلق منه فرص النمو والاستثمار".

ويستضيف سوق دبي المالي النسخة الرابعة من القمة في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة أكثر من 1,500 من صنّاع السياسات والمستثمرين السياديين والمؤسسيين والشركات المُصدرة والبنوك العالمية والبورصات ومزودي البنية التحتية للأسواق من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، تحت شعار "مواكبة التحولات العالمية، وإطلاق فرص النمو، وتأمين مستقبل الأسواق.

وتتناول جلسات القمة آفاق الاستثمار العالمي، والدور المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في تدفقات رأس المال الدولية، وتطور الأسواق العامة والخاصة، ودورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومستقبل البنية التحتية للأسواق. وتحظى القمة بدعم ثلاثة رعاة من الفئة البلاتينية، وهم: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أوف أمريكا، وإتش إس بي سي.

وتأتي القمة بعد عام، شهد تزايداً في حالة عدم اليقين في الأسواق إقليمياً وعالمياً. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 162 مليار درهم، كما استقطب السوق 55,460 مستثمراً جديداً، شكّل المستثمرون الدوليون 72% منهم، ليتجاوز إجمالي قاعدة المستثمرين 1.3 مليون مستثمر.

بدوره قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "إن ما تشهده دبي من نمو متواصل بوصفها مركزاً عالمياً للاستثمار هو ثمرة مبادرات وإصلاحات استراتيجية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، بما عزز تنافسية اقتصاد الإمارة ورسّخت ثقة المستثمرين، وفتحت أمام الشركات الدولية آفاقاً جديدة لتأسيس أعمالها وتوسيعها والوصول إلى الأسواق العالمية".

وأضاف: "تمثل أسواق رأس المال، بقوتها وسيولتها وترابطها العالمي، ركيزة أساسية لهذا الطموح؛ فهي تتيح للشركات الحصول على التمويل، وتدعم توسّع أعمالها، وتستقطب مزيداً من الاستثمارات العالمية إلى دبي".

وتابع معاليه: "في إطار تطبيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، نواصل تعزيز هذه المنظومة المتكاملة لترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية في العالم، وجعلها وجهةً مفضلة للأعمال والاستثمار الدولي. مؤكداً أن قمة أسواق رأس المال تأتي تجسيداً لهذا الطموح، حيث تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتعميق الشراكات، واستكشاف فرص جديدة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تشهد حركة رأس المال تحولاً متسارعاً، حيث يعيد المستثمرون تقييم وجهات استثماراتهم ودوافعها، فيما تتسع الخيارات المتاحة أمام الشركات لتمويل نموها، وتواصل التكنولوجيا إعادة تشكيل آليات عمل الأسواق وترابطها. وفي ظل هذه التحولات، واصل سوق دبي المالي العمل بكفاءة، مع تعزيز سيولته وسهولة الوصول إليه، وهو ما يشكل الأساس الذي تنطلق منه هذه القمة".

وأضاف: "تجمع القمة صنّاع القرار في المنظومة المالية العالمية لبحث اتجاهات حركة رأس المال، ومتطلبات المستثمرين والشركات المُصدرة في المرحلة المقبلة، وسبل مواصلة تعميق الأسواق وتعزيز الابتكار فيها وفتح مسارات جديدة للنمو".

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة تأتي امتداداً للنجاح الذي حققته قمة عام 2025 حيث جمعت أكثر من 1,500 مشارك وما يزيد على 100 متحدث ونحو 200 شريك من القطاع.