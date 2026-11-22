تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم سير العمل في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في منطقة دبي فستيفال سيتي، واطلع سموه خلال الزيارة على التصميم الجديد والمبتكر لعربات مترو دبي، وتجهيزاتها الداخلية الحديثة، إلى جانب التصاميم الداخلية لمحطات الخط الأزرق، كما اطلع على مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في فحص السكك الحديدية وصيانتها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تفقدت اليوم سير العمل في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في منطقة دبي فستيفال سيتي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع نحو 30%، بمشاركة فريق يضم 14 ألف عامل ومهندس ومشرف، أنجزوا مجتمعين 33 مليون ساعة عمل مع تسارع وتيرة الإنجاز تمهيداً للتشغيل الرسمي للمشروع في 9-9-2029 ... واطلعت خلال الزيارة على التصميم الجديد والمبتكر لعربات مترو دبي، وتجهيزاتها الداخلية الحديثة، إلى جانب التصاميم الداخلية لمحطات الخط الأزرق… كما اطلعت على مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في فحص السكك الحديدية وصيانتها، إلى جانب مشروع الهيئة لإنشاء مركز بحث وتطوير بالتعاون مع شركة "كاسكو سيغنال" سيضم أول مختبر من نوعه في الشرق الأوسط لمحاكاة أنظمة القطارات لضمان أعلى مستويات الجاهزية والسلامة والموثوقية... نواصل الاستثمار في بنية تحتية ومنظومة تنقل رائدة تسبق احتياجات المستقبل، وتواكب طموحات دبي وأهلها".