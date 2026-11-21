اطّلع بانتشي توشكوفسكي، وزير الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال زيارته غرفة عمليات المرور في شرطة دبي، على الأنظمة الذكية والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة المرورية، ومراقبة شبكة الطرق في الإمارة، وآليات التعامل مع الحوادث والازدحامات، وذلك ضمن برنامج الزيارات الرسمية للوفود المشاركة في القمة الشرطية العالمية 2026.

ورافق الوزير خلال الزيارة العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام إبراهيم العور، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

واستمع الوفد إلى شرح حول آليات عمل غرفة العمليات، ودورها في متابعة الحركة المرورية بصورة مستمرة، ورصد الحوادث والازدحامات وتحليل البيانات والمؤشرات المرورية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، وتوجيه الدوريات للتعامل مع الحالات الميدانية بكفاءة، كما تعرّف إلى الإمكانات التقنية والتشغيلية للغرفة، وآليات التكامل بين الأنظمة الذكية والدوريات المرورية لتعزيز الاستجابة للبلاغات والحوادث، والمحافظة على انسيابية الحركة، ورفع مستويات السلامة على الطرق. وشمل العرض التعريف بآليات استقبال ملاحظات الجمهور عبر خدمتي «عين الشرطة»، و«كلنا شرطة».

وأكد العميد مصبح الغفلي حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة الشرطية والأمنية، مشيراً إلى أن الزيارات المصاحبة للقمة الشرطية العالمية، تتيح للوفود الاطلاع على الممارسات والتقنيات الحديثة، وتبادل المعرفة في المجالات الأمنية والمرورية، بما يدعم تطوير منظومات العمل، وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه أوضح العميد جمعة بن سويدان أن الإدارة العامة للمرور تواصل مواكبة التطورات التقنية من خلال تبني الحلول الذكية، وتطوير قدرات غرفة العمليات، وتعزيز التكامل مع الفرق الميدانية، بما يرفع الجاهزية، ويسرّع التعامل مع المستجدات المرورية. وأكد أن توظيف التكنولوجيا وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية في تطوير العمل المروري، والحد من الحوادث.