

عندما يُذكر الابتكار، غالباً ما يتجه التفكير نحو الهواتف الذكية أو الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الطبية المتقدمة، لكن جزءاً كبيراً من التحولات التي ستؤثر في حياة البشر خلال العقود المقبلة قد يحدث في مجالات أقل ظهوراً، مثل عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث، وحماية الأشجار في المدن، وصيانة البنية التحتية التي تعتمد عليها المجتمعات يومياً.

وفي عالم يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالتوسع الحضري والتغير المناخي والكوارث الطبيعية والضغوط على الخدمات العامة، تتجه الجامعات ومراكز الأبحاث إلى تطوير حلول تستهدف تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والاستجابة والتكيف. ومن هذا المنطلق، يسلط أسبوع دبي للمستقبل 2026 الضوء على مجموعة من الابتكارات التي توظف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة وحماية الموارد العامة.

وضمن منصة التجارب والابتكارات، إحدى المنصات الثماني الرئيسية في أسبوع دبي للمستقبل، يحتضن معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» مئة مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من جامعات ومؤسسات أكاديمية حول العالم.

ومن بين هذه المشاريع تبرز ثلاثة ابتكارات تقدم حلولاً عملية لتحديات تواجه المدن والمجتمعات الحضرية، من عمليات الإنقاذ وإدارة المساحات الخضراء وصولاً إلى تطوير البنية التحتية البحرية.

شريك أكثر كفاءة في الاستجابة للكوارث

تؤدي كلاب البحث والإنقاذ دوراً أساسياً في العثور على المفقودين والناجين بعد الزلازل والانهيارات والكوارث المختلفة، بفضل قدرتها الفائقة على تتبع الروائح والوصول إلى مناطق يصعب على البشر أو الآلات الوصول إليها، إلا أن هذه الكلاب تواجه تحديات عديدة في البيئات المعقدة، مثل المساحات الواسعة أو مواقع الكوارث الخطرة التي تحد من قدرة فرق الإنقاذ على متابعة تحركاتها أو الاستفادة الكاملة من المعلومات التي تجمعها.

ويهدف مشروع تعزيز قدرات كلاب البحث والإنقاذ، أوغمنتينغ كاناينز، من جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دمج التقنيات الحديثة مع القدرات الطبيعية لهذه الحيوانات المدربة، من خلال تزويدها بأنظمة استشعار واتصال تسمح بتتبع مواقعها وجمع البيانات من البيئة المحيطة وإرسالها إلى فرق الإنقاذ بشكل فوري.

وتتيح هذه المقاربة توسيع نطاق عمليات البحث، وتحسين سرعة الاستجابة، وتوفير رؤية أكثر شمولاً للفرق الميدانية أثناء الأزمات. كما تمثل نموذجاً لكيفية تعزيز القدرات البشرية والحيوانية بالتكنولوجيا بدلاً من استبدالها.

ذكاء اصطناعي لحماية الأشجار والمدن

مع تزايد الاهتمام بجودة الحياة والاستدامة الحضرية، أصبحت الأشجار عنصراً أساسياً في المدن الحديثة، لما توفره من تظليل وتحسين لجودة الهواء وتخفيف لظاهرة الجزر الحرارية الحضرية.

غير أن مراقبة صحة الأشجار في المدن الكبرى تتطلب موارد كبيرة وعملية ميدانية معقدة. وهنا يأتي مشروع «شجر إيه آي» من فريق طلابي بالجامعة الأمريكية في الشارقة لتوظيف الحلول الذكية لتعزيز الغطاء النباتي وامتصاص الكربون في المدن الصحراوية، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لرصد حالة الأشجار بصورة مستمرة وعلى نطاق واسع، ويعتمد النظام على كاميرات مثبتة على مركبات تتحرك يومياً في شوارع المدينة، تجمع صوراً للأشجار والمسطحات الخضراء، ثم تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه الصور لرصد العلامات المبكرة للأمراض أو التلف أو المشكلات الهيكلية.

ويساعد المشروع البلديات والجهات المعنية على إنشاء خرائط محدثة لصحة الأشجار واتخاذ قرارات أسرع فيما يتعلق بالصيانة أو الاستبدال أو التدخل الوقائي، بما يعزز استدامة المدن ويرفع كفاءة إدارة المساحات الخضراء.

تضم المدن الصحراوية مساحات خضراء مخصصة، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الغطاء النباتي الكافي، وذلك في ظل محدودية الإرشادات المتاحة لمخططي المدن بشأن أنواع الأشجار الأنسب للزراعة ومواقعها المثلى.

ويجمع مشروع «شجر إيه آي» بين تقنيات رسم الخرائط المعتمدة على بيانات الأقمار الصناعية، ومعايير اختيار مواقع الزراعة، وبرمجيات التحسين، لتقديم توصيات بشأن أنواع الأشجار الملائمة للبيئات الصحراوية، ومواقع زراعتها، وأعدادها المثلى.

وعند تطبيق الأداة على أحد الأحياء في إمارة الشارقة، كشفت عن فرص لزيادة امتصاص الكربون من خلال زراعة الأشجار في المساحات المتاحة حالياً. ويمكن أن تسهم هذه الأداة في مساعدة المدن على الاستفادة بصورة أفضل من مساحاتها الخضراء، بما يدعم تحقيق أهدافها المناخية الأوسع نطاقاً.

بناء البنية التحتية بطريقة مختلفة

تمثل أعمال البناء والإصلاح تحت الماء تحدياً هندسياً معقداً ومكلفاً، سواء في الموانئ أو الجسور أو الحواجز البحرية أو منشآت الحماية الساحلية. وغالباً ما تتطلب هذه الأعمال معدات متخصصة وفرقاً ميدانية كبيرة وعمليات طويلة ومكلفة.

ويقدم مشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة تحت الماء من أجل بيئة أكثر أماناً «أندر ووتر ثري دي سي بي» من جامعة سنغافورة الوطنية حلاً مبتكراً يعتمد على تقنيات التصنيع الإضافي لإنشاء مكونات خرسانية أو إصلاح المنشآت البحرية مباشرة في الموقع.

وتتيح هذه التقنية إنتاج أشكال هندسية معقدة تتناسب مع البيئة البحرية ومتطلبات المشروع، مع تقليل الهدر في المواد وخفض الحاجة إلى عمليات نقل وتجهيز مكلفة، كما يمكن أن تسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية وتحسين كفاءة أعمال الصيانة والإصلاح.

وفي ظل التحديات التي تواجه المدن الساحلية حول العالم نتيجة التغير المناخي وارتفاع مستويات البحار، تبرز أهمية حلول قادرة على تطوير وتعزيز البنية التحتية بطريقة أكثر مرونة واستدامة.

التكنولوجيا لخدمة المجتمع

ورغم اختلاف المجالات التي تنتمي إليها هذه المشاريع، فإنها تتشارك هدفاً واحداً، يتمثل في توظيف التكنولوجيا لحماية الإنسان وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات، فمن دعم فرق البحث والإنقاذ إلى حماية المساحات الخضراء في المدن وصولاً إلى تطوير البنية التحتية البحرية، تقدم هذه الابتكارات نماذج مختلفة لكيفية تسخير المعرفة العلمية لخدمة المصلحة العامة.

ومن خلال مشاركتها في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» ضمن منصة التجارب والابتكارات في أسبوع دبي للمستقبل 2026، تؤكد هذه المشاريع أن الابتكار لا يقتصر على تطوير منتجات جديدة فحسب، بل يشمل أيضاً بناء مجتمعات أكثر أماناً واستدامة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.