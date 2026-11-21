

لم تعد قيمة الأنظمة الرقمية تقاس بعدد البيانات التي تجمعها، بل بقدرتها على التنبؤ بما سيحدث قبل وقوعه، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتحويل المعلومات إلى إجراءات عملية تحمي الأرواح وترفع الكفاءة وتفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي. وفي عالم تتزايد فيه تعقيدات المدن وشبكات النقل والأنظمة الصحية والبعثات الفضائية، أصبحت البرمجيات الذكية وأدوات التحليل والاتصال جزءاً أساسياً من البنية التحتية التي تدير الحياة الحديثة.

ومن هذا المنطلق، يسلط أسبوع دبي للمستقبل 2026 الضوء على جيل جديد من الابتكارات التي توظف البيانات والأنظمة الذكية لمعالجة تحديات واقعية وملحة. ومن خلال منصاته الثماني الرئيسية، يجمع الأسبوع باحثين ومبتكرين ومستثمرين وصناع قرار لمناقشة التقنيات القادرة على إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.

وضمن منصة التجارب والابتكارات، إحدى المنصات الثماني الرئيسية في أسبوع دبي للمستقبل، يحتضن معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مئة مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من جامعات ومؤسسات أكاديمية من أكثر من 120 دولة، وتمثل هذه المشاريع نموذجاً عملياً لكيفية انتقال الأفكار من المختبرات الجامعية إلى تطبيقات قادرة على خدمة القطاعات الحيوية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وفي فئة الأنظمة الرقمية، يبرز مشروعان يقدمان نموذجين مختلفين لدور التكنولوجيا في المستقبل. فبينما يستخدم مشروع لاست كول تكنولوجيز البيانات والنماذج الرقمية للتنبؤ بحرائق المركبات الكهربائية قبل تحولها إلى كوارث واسعة، يطوّع مشروع تايجرز-إكس التقنيات الرقمية لتبسيط أبحاث الفضاء وجعلها أكثر سهولة وأقل تكلفة، مع إمكانات واعدة في الرعاية الصحية.

لاست كول تكنولوجيز

مع التوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية حول العالم، برزت تحديات جديدة تتعلق بسلامة بطاريات الليثيوم أيون، خاصة في مواقف السيارات وساحات تجمع المركبات، حيث يمكن لأي حادث محدود أن يتحول بسرعة إلى أزمة واسعة النطاق.

ولمعالجة هذا التحدي، طور باحثون من إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة مشروع لاست كول تكنولوجيز (Last Call Technologies)، وهو نظام ذكي للإنذار المبكر والاستجابة الفورية يهدف إلى الحد من انتشار الحرائق قبل تفاقمها.

ويعتمد النظام على مستشعرات يتم تثبيتها أسفل مواقع وقوف المركبات لرصد المؤشرات المبكرة لتعطل البطاريات أو بدء ارتفاع درجات حرارتها. وتُرسل هذه البيانات بشكل فوري إلى نموذج رقمي يحلل المعطيات ويتنبأ بكيفية تطور الحريق المحتمل ومسار انتشاره في محيطه.

وبناء على هذه التوقعات، لا يكتفي النظام بإطلاق الإنذارات، بل يتواصل مع المركبات المتصلة به ويوجه المركبات المعرضة للخطر إلى الابتعاد عن منطقة الحريق لتوفير مسافة أمان ومنع انتقال النيران من مركبة إلى أخرى. وبهذه الطريقة يتحول النظام من أداة مراقبة إلى منصة استجابة استباقية قادرة على تقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية مستقبلاً.

تايجرز-إكس

في المقابل، يقدم مشروع تايجرز-إكس (TIGERS-X) نموذجاً مختلفاً للابتكار الرقمي، إذ ينطلق من قطاع أبحاث الفضاء، لكنه يفتح الباب أمام تطبيقات عملية في مجالات أخرى، من بينها الرعاية الصحية.

وطوّر المشروع باحثون من جامعة شولالونغكورن في تايلاند استجابة لتحدٍّ تواجهه العديد من فرق البحث العلمي والبرامج الفضائية الناشئة، وهو ارتفاع تكلفة أنظمة التحكم المستخدمة لتشغيل التجارب البيولوجية والحمولات العلمية في البيئات الفضائية.

ويعمل تايجرز-إكس كنظام معياري متكامل يشكل «العقل المركزي» للتجارب العلمية، مستنداً إلى بنية تقنية سبق استخدامها على متن محطة الفضاء الدولية. ويجمع النظام بين وحدات التحكم الإلكترونية وإدارة السوائل وأنظمة المراقبة عن بعد، بما يتيح للباحثين تشغيل التجارب ومتابعتها بكفاءة أعلى وكلفة أقل.

ولا يقتصر أثر المشروع على قطاع الفضاء فقط، إذ استخدم الفريق المبادئ نفسها في تطوير جهاز منخفض التكلفة لتحضير محاليل التغذية الوريدية في المجال الطبي. ويعكس ذلك كيف يمكن لتقنية طُورت أصلاً لخدمة بعثات الفضاء أن تجد طريقها إلى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، في مثال واضح على انتقال المعرفة بين القطاعات المختلفة.

من مراقبة المخاطر إلى توسيع حدود المعرفة

ورغم اختلاف التحديات التي يعالجها المشروعان، فإنهما يشتركان في هدف واحد يتمثل في توظيف البيانات والأنظمة الرقمية للانتقال من الاستجابة للأحداث بعد وقوعها إلى التنبؤ بها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة.

ففي حين يستخدم لاست كول تكنولوجيز البيانات لتقليل المخاطر وتعزيز السلامة في عصر المركبات الكهربائية، يوسع تايجرز-إكس قدرة الباحثين على إجراء تجارب علمية متقدمة ويوفر أدوات أكثر مرونة لتطوير الابتكار في الفضاء والصحة.

ومن خلال مشاركتهما في معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» ضمن منصة التجارب والابتكارات في أسبوع دبي للمستقبل 2026، يجسد المشروعان الدور المتنامي للأنظمة الرقمية في بناء مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة وأماناً، ويؤكدان أن بعض أكثر الحلول تأثيراً في المستقبل قد لا تكون مرئية للعين، لكنها ستعمل في الخلفية باستمرار لحماية البشر وتوسيع حدود المعرفة.