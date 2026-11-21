

على امتداد التاريخ، تكيف الإنسان مع المناخ عبر تطوير أساليب البناء والتنقل والإنتاج، إلا أن تسارع التغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة العالمية يجعلان التكيف وحده غير كافٍ، فالعالم اليوم بحاجة إلى حلول مبتكرة تعيد التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وتصميم المدن واستهلاك الموارد. وفي هذا السياق، أصبحت الابتكارات المناخية وحلول الطاقة من أكثر مجالات البحث العلمي تأثيراً في رسم ملامح العقود المقبلة.

وتشكل هذه التحديات العالمية محوراً رئيسياً في أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي يُعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ويجمع آلاف المبتكرين والباحثين وصناع السياسات والمستثمرين لاستكشاف حلول تسهم في تحسين حياة الإنسان وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات. ومن خلال مفاهيمه الرئيسية الثمانية، يوفر الحدث منصة عالمية تلتقي فيها الأفكار الواعدة بالجهات القادرة على تحويلها إلى واقع ملموس.

وتستعرض «منصة التجارب والابتكارات»، إحدى الركائز الرئيسية لمعرض حلول دبي للمستقبل - نماذج أولية من أجل الإنسانية، مئة مشروع مبتكر جرى اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من جامعات ومؤسسات أكاديمية في أكثر من 120 دولة.

وتمثل هذه المشاريع نموذجاً عملياً لكيفية انتقال الأفكار التي تولد داخل المختبرات الجامعية إلى حلول قابلة للتطبيق لمعالجة أبرز التحديات العالمية.



ومن بين المشاريع المشاركة، تقدم ثلاثة ابتكارات رؤى مختلفة لمستقبل الطاقة والاستدامة، ففي حين يسعى مشروع «سولار تيم آيندهوفن» إلى إعادة تعريف العلاقة بين المركبات والطاقة الشمسية، يعمل مشروع «سولار سكين» على تعظيم الاستفادة من أشعة الشمس داخل المباني، بينما يقدم مشروع «سوورد» مقاربة مبتكرة للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وعلى الرغم من اختلاف تقنياتها، فإن المشاريع الثلاثة تشترك في هدف واحد، يتمثل في تطوير أنظمة طاقة أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع احتياجات المستقبل.

سولار تيم آيندهوفن

يُعد مشروع «سولار تيم آيندهوفن» أحد أبرز فرق الابتكار الطلابية في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، وقد حقق حضوراً دولياً بارزاً من خلال تطوير مركبات تعمل بالطاقة الشمسية واستكشاف آفاق التنقل المستدام.

وينطلق هذا الابتكار من سؤال جوهري: كيف يمكن للعلم أن يتحول إلى منفعة عامة مباشرة؟ ففي المناطق النائية التي تعاني محدودية البنية التحتية للطرق وصعوبة الوصول إلى مصادر الطاقة أو الوقود، قد يشكل توفير الرعاية الطبية الطارئة تحدياً كبيراً.

ولمواجهة هذه المشكلة، يعمل الفريق على تطوير سيارة إسعاف مستقلة عن الشبكات التقليدية، تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية عبر ألواح مدمجة توفر الطاقة اللازمة للمركبة ومعداتها الطبية في الوقت نفسه.

وصُممت المركبة لتكون خفيفة الوزن وقادرة على العمل في البيئات الوعرة، دون الحاجة إلى محطات شحن أو إمدادات وقود خارجية. وجاء تطويرها بالتعاون مع مؤسسة Amref Health Africa للاستفادة من الخبرات الطبية واللوجستية، بما يعزز قدرتها على إيصال الخدمات الصحية الحيوية إلى المجتمعات المعزولة.

ومع استمرار النمو العالمي لسوق المركبات الكهربائية، يطرح المشروع تصوراً لمستقبل يمكن فيه للمركبات الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المنتجة ذاتياً، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية للشحن وتعزيز كفاءة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

سولار سكين

يتناول مشروع «سولار سكين» تحدياً غالباً ما يغيب عن النقاش المرتبط بالطاقة الشمسية، إذ إن جزءاً كبيراً من الطاقة التي تمتصها الألواح الشمسية يتحول إلى حرارة لا يجري استثمارها بصورة فعالة.

ويقدم المشروع نظاماً يتيح للألواح الشمسية الانتقال تلقائياً بين إنتاج الكهرباء وتوفير التدفئة للمباني، وفقاً للظروف المناخية واحتياجات التشغيل. وبدلاً من فقدان هذه الطاقة الحرارية في الهواء المحيط، يمكن إعادة توظيفها ودمجها ضمن منظومة الطاقة الخاصة بالمبنى.

ويتيح هذا النهج الاستفادة من المورد ذاته لأكثر من غرض، بحيث تصبح أشعة الشمس مصدراً للكهرباء ووسيلة للتدفئة وتحسين كفاءة الطاقة في الوقت نفسه.



وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة بالنسبة للمدن الساعية إلى خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، إذ تسهم في رفع كفاءة الأنظمة الشمسية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ومن منظور هندسي، يعالج المشروع واحداً من أبرز التحديات المرتبطة بإدارة الحرارة في الأنظمة الشمسية، حيث يحول الحرارة الفائضة من عامل قد يؤثر سلباً في كفاءة النظام إلى مورد إضافي يعزز قيمته الاقتصادية ويزيد من إنتاجيته.

سوورد

حتى مع تسارع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغلاف الجوي، قد لا يكون ذلك كافياً لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية مؤقتاً إلى مستويات خطرة نتيجة التأخر الطبيعي في استجابة النظام المناخي. ومن هذا المنطلق، يطرح مشروع «سوورد» تصوراً مبتكراً للحد من هذه المخاطر عبر نشر سرب من العواكس فائقة الخفة في الفضاء بين الأرض والشمس لعكس جزء محدود من الإشعاع الشمسي.

ويعتمد المشروع على الاستفادة من ضغط الإشعاع الشمسي لتوجيه هذه العواكس والمحافظة على مواقعها دون الحاجة إلى الوقود، بما يسمح بإجراء تعديلات ديناميكية على مستويات التظليل وفقاً للظروف الموسمية أو المناطق الجغرافية المختلفة.

ويخضع هذا المفهوم حالياً لدراسات ونماذج مناخية متقدمة لتقييم فاعليته وتأثيراته الإقليمية المحتملة والمخاطر المرتبطة به وإمكانية التراجع عنه عند الحاجة. وتهدف هذه الأبحاث إلى استكشاف ما إذا كان بالإمكان توظيف درع فضائي منظم بعناية للحد من ذروة الاحترار العالمي، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات ومعالجة أسباب التغير المناخي من جذورها.

من الجامعة إلى منظومة المستقبل

ورغم اختلاف مجالات هذه المشاريع، فإنها تشترك في سمة أساسية، تتمثل في انطلاقها من بيئات أكاديمية تسعى إلى معالجة تحديات واقعية يواجهها العالم. كما تجسد أحد الأهداف الجوهرية لمبادرة حلول دبي للمستقبل - نماذج أولية من أجل الإنسانية، المتمثل في تمكين الطلبة والباحثين من تحويل أبحاثهم إلى تطبيقات عملية قادرة على الوصول إلى الأسواق والقطاعات المختلفة والمدن حول العالم.

ومن خلال مشاركتها في حلول دبي للمستقبل - نماذج أولية من أجل الإنسانية ضمن «منصة التجارب والابتكارات» في أسبوع دبي للمستقبل 2026، تحظى هذه المشاريع بفرصة عرض حلولها أمام مستثمرين وشركات وخبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم، بما يفتح آفاقاً لشراكات جديدة ويعزز فرص تطويرها وتوسيع نطاق تبنيها.

ومن المركبات العاملة بالطاقة الشمسية والألواح الذكية إلى الحلول الفضائية المتقدمة، تقدم هذه المشاريع صورة واضحة عن الاتجاه الذي تسير فيه الابتكارات المناخية اليوم نحو بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. والأهم من ذلك أنها تؤكد أن بعض أكثر الحلول الواعدة لمستقبل الطاقة قد لا تنشأ داخل الشركات الكبرى فحسب، بل أيضاً داخل المختبرات والقاعات الجامعية التي تحتضن الجيل المقبل من المبتكرين.