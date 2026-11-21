•ألجي بالم: بديل مستدام لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة مزروعة في المياه المالحة بالإمارات

•أكواليتي: تقنية حيوية لإنتاج بروتينات غذائية عالية القيمة من الطحالب الدقيقة

•لير لابس: زراعة غذائية دقيقة داخل مختبرات متخصصة لإنتاج مكونات غذائية بشكل أكثر استدامة





مع توقعات اقتراب عدد سكان العالم من عشرة مليارات نسمة خلال العقود المقبلة، لم يعد التحدي مقتصراً على إنتاج المزيد من الغذاء، بل أصبح يتمثل في كيفية توفيره بصورة أكثر استدامة وكفاءة وأقل استهلاكاً للموارد الطبيعية، فالأراضي الزراعية محدودة، والمياه العذبة تتعرض لضغوط متزايدة، فيما تفرض التغيرات المناخية تحديات إضافية على النظم الغذائية التقليدية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه الجامعات ومراكز الأبحاث حول العالم إلى استكشاف مصادر جديدة للغذاء والمواد الحيوية، تعتمد على التكنولوجيا الحيوية والموارد المتجددة والإنتاج المحلي. وتسلط مجموعة من المشاريع المشاركة في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» الضوء على هذا التحول من خلال تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى إعادة رسم العلاقة بين الإنسان والغذاء والموارد الطبيعية.

ويقام المعرض ضمن منصة التجارب والابتكارات، إحدى المنصات الثماني الرئيسية في أسبوع دبي للمستقبل 2026، ويضم مئة مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من جامعات ومؤسسات أكاديمية من أكثر من 120 دولة، وتمثل هذه المشاريع نموذجاً لكيفية انتقال الأبحاث الجامعية من المختبرات إلى تطبيقات عملية تستجيب لاحتياجات العالم المستقبلية.

ومن بين المشاريع المشاركة ضمن محور موارد الحياة، تبرز ثلاثة ابتكارات تبحث عن مصادر أكثر استدامة للغذاء والمواد الحيوية، وهي ألجي بالم وأكواليتي ولير لابس، التي تقدم معاً رؤية لمستقبل قد يأتي فيه الغذاء من الطحالب أو المختبرات الحيوية بقدر ما يأتي من الحقول الزراعية التقليدية.

طحالب من الإمارات بديلاً لزيت النخيل

يستهدف مشروع ألجي بالم (AlgaePalm) أحد أكثر المنتجات استخداماً في الصناعات الغذائية حول العالم، وهو زيت النخيل، الذي يدخل في تصنيع آلاف المنتجات الغذائية والاستهلاكية. ورغم أهميته الاقتصادية، ارتبط التوسع في إنتاجه بإزالة مساحات واسعة من الغابات الطبيعية في بعض المناطق الاستوائية.

ويقدم المشروع حلاً يعتمد على الطحالب الدقيقة المحلية المزروعة في المياه المالحة بدولة الإمارات لإنتاج زيوت تمتلك خصائص مشابهة لزيت النخيل التقليدي. ويتيح ذلك إنتاج المواد الأولية الغذائية دون الحاجة إلى الأراضي الزراعية الشاسعة أو استهلاك كميات كبيرة من المياه العذبة.

ولا يقتصر أثر المشروع على إيجاد بديل لزيت النخيل فحسب، بل يمتد إلى تطوير نموذج إنتاج محلي قابل للتوسع في البيئات الصحراوية، ما يعزز الأمن الغذائي ويحد من التأثيرات البيئية المرتبطة بسلاسل التوريد الغذائية العالمية.

الطحالب كمصنع للبروتينات المستقبلية

ينطلق مشروع أكواليتي (Aquality) من فرضية بسيطة لكنها تحمل إمكانات كبيرة، وهي أن الطحالب الدقيقة قد تصبح أحد أهم مصادر الغذاء والبروتين في المستقبل.

ويعمل المشروع على تطوير أنظمة حيوية متقدمة لإنتاج بروتينات ومركبات غذائية ذات قيمة عالية باستخدام الطحالب الدقيقة، التي تتميز بسرعة نموها وكفاءتها في استخدام الموارد مقارنة بالعديد من المحاصيل التقليدية.

وتتميز هذه المقاربة بإمكانية إنتاج الغذاء باستخدام مساحات محدودة وكميات أقل من المياه والموارد الطبيعية، ما يجعلها خياراً واعداً في المناطق التي تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي أو محدودية الأراضي الزراعية.

كما يفتح المشروع الباب أمام تطوير منتجات غذائية جديدة ومكونات تدخل في الصناعات الغذائية والمكملات الصحية، مع تقليل البصمة البيئية لعمليات الإنتاج الغذائي.

الزراعة داخل المختبر

أما مشروع لير لابس (Lyr Labs) فيمثل اتجاهاً متنامياً نحو ما يعرف بالزراعة الدقيقة أو إنتاج المكونات الغذائية في بيئات حيوية خاضعة للتحكم الكامل.

ويعتمد المشروع على استخدام تقنيات حيوية متقدمة لإنتاج مكونات غذائية ومركبات حيوية داخل المختبرات، بعيداً عن القيود المرتبطة بالمواسم الزراعية أو التغيرات المناخية أو محدودية الموارد الطبيعية.

ويتيح هذا النهج تطوير منتجات غذائية أكثر استقراراً من حيث الجودة والإنتاج، كما يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الأراضي الزراعية والمياه والطاقة مقارنة ببعض طرق الإنتاج التقليدية.

وتتزايد أهمية هذه الحلول مع تنامي الاهتمام العالمي ببناء سلاسل غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الصدمات المناخية والاقتصادية والاضطرابات التي قد تؤثر في إنتاج الغذاء حول العالم.

من الحقول إلى المختبرات

ورغم اختلاف التقنيات التي تعتمدها هذه المشاريع، فإنها تجتمع حول هدف واحد، يتمثل في تأمين موارد الحياة الأساسية بطرق أكثر استدامة وكفاءة، فبدلاً من الاعتماد الكامل على النظم الزراعية التقليدية، تقدم هذه الابتكارات تصورات جديدة للإنتاج الغذائي تقوم على التكنولوجيا الحيوية والاستفادة الذكية من الموارد المتاحة.

ومن خلال مشاركتها في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026، تعكس هذه المشاريع توجهاً عالمياً متنامياً نحو إعادة ابتكار منظومات الغذاء والمواد الحيوية، بما يساعد على تلبية احتياجات الأجيال القادمة في عالم يواجه ضغوطاً متزايدة على موارده الطبيعية.

وفي النهاية، ربما لا يكون السؤال مستقبلاً كيف ننتج مزيداً من الغذاء؟ بل: من أين سيأتي هذا الغذاء؟ والإجابات التي تقدمها هذه المشاريع تشير إلى أن جزءاً من الحل قد يأتي من الطحالب، وجزءاً آخر من المختبرات، وجميعها تنطلق من رؤية واحدة تسعى إلى ضمان موارد حياة أكثر استدامة لإنسان المستقبل.