

لم تكن الأنظمة الدائرية حاضرة في أحاديث الأجداد وهم يستفيدون من كل جزء من النخلة، فثمارها غذاء، وسعفها مادة للحصر والأدوات المنزلية، وليفها للحبال، وجذوعها للبناء، فيما تعود بقاياها إلى الأرض أو تدخل في استخدامات جديدة، وذلك لم يكن مجرد أسلوب معيشة فرضته الظروف، بل كان تجسيداً مبكراً لفكرة أصبحت اليوم محوراً رئيسياً في نقاشات الاستدامة العالمية، وهي أن قيمة المورد لا تنتهي عند استخدام واحد، وأن ما يبدو فائضاً أو بقايا يمكن أن يصبح بداية لدورة جديدة من المنفعة والإنتاج.

واليوم، تعود هذه الحكمة الإنسانية القديمة بصيغة علمية واقتصادية أكثر تطوراً تحت مفهوم «الأنظمة الدائرية»، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد أهم التحولات في الاقتصادات الحديثة. فبدلاً من النموذج التقليدي القائم على الاستخراج والاستهلاك والتخلص من النفايات، تقوم الأنظمة الدائرية على إبقاء المواد والطاقة والموارد ضمن دورة مستمرة من الاستخدام وإعادة التوظيف والاستفادة، بما يعزز الاستدامة ويحد من الهدر ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة.

ومن هذا المنطلق، يوفر أسبوع دبي للمستقبل 2026 مساحة عالمية تجمع المبتكرين والباحثين وصناع القرار لاستكشاف الأفكار القادرة على إعادة تصميم أنظمة الغذاء والطاقة والموارد في العقود المقبلة، لا يكتفي الأسبوع بعرض رؤى للمستقبل، بل يتيح للأجيال الجديدة من الباحثين والمبتكرين المشاركة في صياغته وصناعة ملامحه.

وضمن منصة التجارب والابتكارات، إحدى المنصات الثماني الرئيسية في أسبوع دبي للمستقبل، يحتضن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» مئة مشروع مبتكر جرى اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من نحو ألف جامعة في أكثر من 120 دولة. ويشكل المعرض أكثر من مجرد مساحة لعرض الأبحاث الأكاديمية، فهو منصة تربط الطلبة والباحثين بالمستثمرين والشركات والخبراء وصناع السياسات، وتمنحهم فرصة اختبار أفكارهم في بيئة عالمية تساعد على تحويل المشاريع الجامعية إلى حلول عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.

ومن بين المشاريع المشاركة، تبرز ثلاثة ابتكارات تجسد مفهوم الأنظمة الدائرية بأوضح صورها، إذ تنطلق جميعها من فكرة مشتركة تقوم على تحويل المخلفات والموارد غير المستغلة إلى مواد ومنتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية وبيئية. وتأتي هذه المشاريع من مؤسسات أكاديمية رائدة في المملكة المتحدة وتايلاند، مؤكدة الدور المتنامي للجامعات العالمية في تطوير حلول عملية تقلل الهدر، وتطيل دورة حياة المواد، وتحد من الاعتماد على الموارد التقليدية.

برليانت دايز

يمثل مشروع برليانت دايز (Brilliant Dyes) الذي طوره فريق من إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة نموذجاً لكيفية إعادة تصميم الصناعات التقليدية بما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري، فصناعة الأصباغ المستخدمة في الأزياء ومستحضرات التجميل والأغذية تعتمد في معظمها على مواد كيميائية مشتقة من الوقود الأحفوري، ترتبط بتلوث المياه واستهلاك كميات كبيرة من الطاقة والموارد.

ويعتمد المشروع على الطحالب الدقيقة سريعة النمو لإنتاج أصباغ طبيعية عالية النقاء من خلال نظام إنتاج مغلق ومتواصل يتكيف مع متطلبات التشغيل المختلفة. وتتميز التقنية بقدرتها على إعادة تدوير أكثر من 99 % من المذيبات المستخدمة خلال عملية الاستخلاص، ما يقلل الهدر بدرجة كبيرة ويخفض الأثر البيئي للعملية بأكملها.

ولا تقتصر أهمية الابتكار على استبدال الأصباغ الاصطناعية ببدائل طبيعية، بل تكمن أيضاً في توفير نموذج إنتاج قابل للتوسع الصناعي، وهي إحدى العقبات الرئيسية التي واجهت بدائل الأصباغ الطبيعية في السابق. وبهذا يقدم المشروع تصوراً لصناعة ألوان أكثر استدامة يمكن أن تخفض استهلاك الطاقة والمياه والمواد الكيميائية الخطرة في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

ڤينا

أما مشروع ڤينا (Vena)، الذي طوره باحثون من إمبريال كوليدج لندن، فيتناول واحدة من أكثر الصناعات الاستهلاكية إنتاجاً للنفايات، وهي صناعة الأحذية، فمعظم الأحذية الحديثة تتكون من عشرات المواد المختلفة المرتبطة ببعضها بصورة تجعل إعادة تدويرها أمراً بالغ الصعوبة، ما يؤدي إلى انتهاء ملايين الأحذية في مكبات النفايات سنوياً.

ويعتمد المشروع على إنماء السليلوز البكتيري باستخدام مياه جوز الهند المستعملة حول هيكل داعم قابل للتحلل الحيوي تتم طباعته بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن خلال تغيير تصميم هذا الهيكل، يمكن إنتاج مادة واحدة متصلة تجمع بين المرونة في المناطق التي تحتاج إلى الانثناء والصلابة في المناطق التي تتطلب دعماً أكبر.

وأظهرت الاختبارات الميكانيكية إمكانية التحكم بخصائص المادة وفق الاستخدام المطلوب، كما أثبتت التجارب الصناعية في فيتنام توافق هذه التقنية مع خطوط الإنتاج القائمة. وتكمن أهمية المشروع في أنه يعيد التفكير في المنتج من أساسه، بحيث يصبح قابلاً للتحلل وأكثر سهولة في إعادة التدوير، مع إمكانات مستقبلية لاستخدام المادة نفسها في قطاعات التصميم الداخلي والطب والأزياء المستدامة.

«كولينغ بلوكس»

في تايلاند، طوّر باحثون من جامعة شولالونغكورن مشروع البلوكات (اللبنات) المبردة (Cooling Blocks) الذي يجمع بين معالجة النفايات الصناعية والاستجابة لارتفاع درجات الحرارة في المدن والمباني. وينطلق المشروع من مشكلة بيئية مزدوجة، تتمثل في كميات الرماد القاعي الناتجة عن محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، والحاجة المتزايدة إلى تبريد المباني في المناطق الحارة والرطبة دون زيادة استهلاك الطاقة.

ويعتمد الابتكار على دمج الرماد الصناعي بالأسمنت لإنتاج كتل بناء مسامية تحتوي على قنوات هوائية داخلية. وعندما يمر الهواء عبر هذه القنوات، تتبخر الرطوبة المحتجزة داخل المادة، فتسحب الحرارة من الجدران المحيطة وتخفض درجة حرارتها بصورة طبيعية ودون استهلاك إضافي للطاقة.

وقد خضعت هذه البلوكات للاختبار في نموذج خارجي بالحجم الكامل وأظهرت نتائج واعدة بوصفها مادة بناء منخفضة الأثر البيئي تساعد على تقليل النفايات الصناعية وتحد من الحاجة إلى التبريد الميكانيكي. ويجسد المشروع أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري، إذ يحول مخلفات كانت مخصصة للتخزين أو التخلص منها إلى مورد جديد يسهم في تحسين كفاءة المباني والتكيف مع المناخ.

من المختبر إلى الواقع

ورغم اختلاف المجالات التي تنتمي إليها هذه المشاريع، فإنها تتقاطع عند فكرة واحدة؛ إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والموارد، فهي لا تقدم حلولاً تقنية متقدمة فحسب، بل تطرح نماذج جديدة لكيفية إنتاج الغذاء وإدارة المواد واستخدام الطاقة في عالم يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة والأمن الغذائي والمناخي.

ومن خلال مشاركتها في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» ضمن منصة التجارب والابتكارات في أسبوع دبي للمستقبل 2026، تنتقل هذه الابتكارات من فضاء البحث الأكاديمي إلى مسار التطبيق العملي. وهنا تتجسد إحدى أهم رسائل المبادرة؛ تمكين الطلبة والباحثين من عرض أفكارهم أمام العالم، وربطهم بشبكات الاستثمار والقطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحويل الأبحاث العلمية إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.

وبينما تستعرض هذه المشاريع حلولاً لمشكلات تبدو متباعدة، من الغذاء إلى الطاقة وإعادة التدوير، فإنها تقدم رسالة واحدة مشتركة، أن مستقبل الاستدامة قد لا يكمن في البحث عن موارد جديدة بقدر ما يكمن في إعادة اكتشاف قيمة الموارد التي نمتلكها بالفعل، ومنحها حياة جديدة في دورة لا تنتهي من الابتكار.