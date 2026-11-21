معظم النقاشات حول المستقبل تبدأ بالتقنيات. لكن فلسفة أسبوع دبي للمستقبل تنطلق من اتجاه معاكس، الإنسان أولاً.



ولهذا صُممت المسارات الخمسة للأسبوع حول أسئلة إنسانية لا تقنية. أسئلة قد تحدد شكل العقود المقبلة أكثر مما تفعل أي تقنية ناشئة. هذه الأسئلة الخمسة لا تقدم إجابات جاهزة، لكنها تشكل خريطة لفهم المستقبل والاستعداد له.



فعندما ننظر إلى التحولات الكبرى في التاريخ، نكتشف أن الحضارات لم تتغير بالتقنيات وحدها، بل بالأسئلة التي طرحتها على نفسها. واليوم نقف أمام مجموعة أسئلة قد تحدد شكل القرن الحادي والعشرين بأكمله، كيف سنعيش؟ كيف سنتعلم؟ كيف سنبتكر؟ كيف سنحافظ على صحتنا؟ وكيف سنعمل؟ قد تبدو هذه الأسئلة مألوفة، لكنها تكتسب معنى جديداً تماماً في عصر تتضاعف فيه القدرات التقنية بشكل أُسّي.

فالتغيير التقني لا يسير في خط مستقيم، بل يتسارع بفعل قانون «العوائد المتسارعة»، فما كان يحتاج قرناً كاملاً من التحولات في الماضي، قد يحتاج عقدين فقط في المستقبل. هذا يعني أن الأسئلة الخمسة لم تعد أسئلة أكاديمية بعيدة، بل أسئلة عملية تفرض نفسها على كل مجتمع في غضون سنوات قليلة.

عندما تصبح الطاقة أنظف وأرخص، والمدن أكثر ذكاءً، والأنظمة قادرة على إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، سيتغير معنى السكن والتنقل وجودة الحياة، لن تكون المدينة مجرد مكان نعيش فيه، بل نظاماً بيئياً تفاعلياً يتكيف مع احتياجات سكانه في الوقت الفعلي.

فالمدينة الناجحة ليست التي تعمل بأكبر عدد من الخوارزميات، بل التي تمنح سكانها مزيداً من الأسباب للسير والتفاعل والانتماء.

لتقنية وحدها لا تصنع مدينة جيدة، بل المدينة الجيدة هي التي تجمع بين الكفاءة التقنية والجودة الإنسانية، بين الذكاء الرقمي والحياة الحضرية الأصيلة.



عندما تصبح المعرفة متاحة للجميع من خلال أنظمة ذكية، لن يكون التنافس على امتلاك المعلومات، بل على القدرة على التفكير بها. ستتغير وظيفة المدرسة والجامعة جذرياً، لن يكون الهدف تخزين المعلومات في الأذهان، بل تطوير القدرة على التحليل والتركيب والابتكار.

وهنا يصبح التوقف واجباً أمام الرأي القائل بأن الثورة المعرفية لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير أيضاً من يملك السلطة على المعرفة.

إذا كانت الخوارزميات قادرة على الوصول إلى المعرفة بسرعة تفوق البشر، يصبح السؤال، من يوجه هذه الخوارزميات؟ ومن يحدد ما يستحق أن يُتعلم أصلاً؟ لهذا فإن التعليم في المستقبل لن يكون مجرد نقل للمعلومات، بل إعداد الإنسان ليكون قادراً على الحكم على المعرفة، لا مجرد استهلاكها.

وسيصبح التعلم عملية مستمرة تمتد طوال الحياة، لا مرحلة تنتهي بشهادة، ليصبح التحدي الأكبر في عصر التسارع ليس اكتساب مهارات جديدة فحسب، بل الحفاظ على القدرة النفسية على التكيف مع عالم يعيد تشكيل نفسه باستمرار، لأن صدمة المستقبل لا تأتي من التقنية وحدها، بل من الفجوة بين سرعة التغيير وقدرة المؤسسات والأفراد على الاستجابة له.

سيجد كثير من الناس أنفسهم مضطرين لإعادة تعريف أدوارهم المهنية أكثر من مرة خلال حياتهم العملية، ما يتطلب مرونة معرفية ونفسية لم تكن في أي عصر سابق.



عندما تتقدم البيولوجيا والذكاء الاصطناعي معاً، سيتحول مفهوم الصحة من علاج المرض إلى تحسين القدرات البشرية وإطالة سنوات الحياة الصحية. فالتقنيات التي خلقت بعض التحديات يمكن أن تصبح جزءاً من الحلول واسعة النطاق لها.

التقنيات الحيوية والذكاء الاصطناعي والطب الشخصي قد تتقاطع لإعادة تعريف ما يعنيه أن يكون الإنسان بصحة جيدة، وليس فقط ما يعنيه أن يكون خالياً من المرض. وسنشهد تحولاً من الطب الذي يعالج الأعراض إلى الطب الذي يتنبأ ويقي ويحسن جودة الحياة نفسها.



أما الابتكار، فسيتحول من عملية خطية بطيئة إلى دورة متسارعة. الفجوة بين الفكرة والتطبيق ستتقلص بشكل جذري، وما كان يحتاج عقداً للوصول إلى السوق قد يحتاج سنوات، وما كان يحتاج سنوات قد يحتاج أشهراً، فالأفكار العظيمة لا تولد عادة في عزلة، بل عند احتكاك أفكار متعددة داخل بيئات تسمح لها بالنمو والتطور. لهذا فإن المدن والمنظومات التي تجمع العقول المتنوعة ستكون الأكثر قدرة على تحويل المعرفة إلى ابتكار، والابتكار إلى قيمة.



وأخيراً، سيشهد العمل أكبر تحولاته منذ الثورة الصناعية، بعض المهن ستتغير جذرياً، وأخرى ستظهر للمرة الأولى، وستصبح المرونة والقدرة على التعلم والتكيف من أهم مهارات المستقبل. لكن التحول الأعمق سيكون في علاقة الإنسان بالعمل نفسه، لماذا نعمل؟ وما القيمة التي نبحث عنها فيه؟ فإذا كانت الآلات قادرة على إنجاز كثير من المهام المعرفية، فإن العمل البشري سيضطر إلى إعادة تعريف نفسه حول ما لا تستطيع الآلة فعله الإبداع، الحكم الأخلاقي، بناء العلاقات، خلق المعنى، هذه ليست أسئلة تقنية في جوهرها، بل أسئلة إنسانية تتقاطع مع التقنية، والتقنية ستكون العامل الذي يعيد صياغة الإجابات.



ومن هنا تأتي أهمية نماذج الحوار الجديدة في أسبوع دبي للمستقبل 2026 التي تجمع خبراء من تخصصات مختلفة. التحديات التي تنتظرنا أكبر من أن تُحل من داخل تخصصات مغلقة، إنها تتطلب رؤية متكاملة تجمع العلم والفلسفة والفن والاقتصاد والسياسة في مساحة واحدة.

فأكثر التقنيات تأثيراً في المستقبل قد لا تكون تلك التي نلاحظها بوضوح، بل تلك التي ستصبح غير مرئية لأنها جزء طبيعي من حياتنا اليومية. لهذا فإن الحوار حول المستقبل لا يجب أن يقتصر على التقنيات المرئية، بل يجب أن يشمل القيم والافتراضات غير المرئية التي توجهها. المستقبل لا يُبنى بالتقنيات وحدها، بل بالأسئلة الصحيحة التي نطرحها اليوم، وبالقدرة على رؤية ما لم يظهر بعد بوضوح، وبالإرادة الجماعية لتوجيه التغيير بدلاً من الاستجابة له فقط.