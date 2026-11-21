استكشف جمهور «أسبوع دبي للمستقبل 2026» المستقبل عبر تجارب تفاعلية تشمل التقنية والفن والرياضة والثقافة والطعام والمجتمع، من خلال تجارب غامرة متعددة الحواس تقدم في إحداها شركة «بيريدو» Byredo عطراً بعنوان «ذكريات المستقبل» يجعل «رائحة المستقبل» ممكنة، لنتذكر أن المستقبل ليس مجرد بيانات، بل تجربة إنسانية كاملة.

ولكن الرائحة ضيف نادراً ما يحضر النقاشات حول المستقبل، رغم أنها مرتبطة بإحدى أكثر الحواس ارتباطاً بالذاكرة والوجدان والهوية، ولهذا السبب تحديداً اختارت بعض التجارب في منصة الفعاليات الخارجية «The District» أن تطرح سؤالاً مختلفاً تماماً عن الأسئلة المعتادة، كيف ستكون رائحة المستقبل؟ ولم تتعامل التجارب المرتبطة بمفهوم «ذكريات المستقبل» مع العطور بوصفها منتجات استهلاكية فقط، بل بوصفها لغة خفية تختزن الثقافة والهوية والذاكرة.

وتندرج هذه التجارب ضمن توجه يهدف إلى توسيع مفهوم استشراف المستقبل ليشمل الجوانب الإنسانية والثقافية والحسية إلى جانب التكنولوجيا والابتكار، من خلال مجموعة تجارب تفاعلية تستخدم الحواس بوصفها مدخلاً للتفكير في المستقبل، من بينها تجربة «ذكريات المستقبل» التي تدعو فعلياً الزوار إلى التأمل في العلاقة بين الذاكرة والهوية والمستقبل من خلال عناصر حسية مرتبطة بالرائحة والتفاعل الشخصي.

المستقبل الذي اعتدنا رؤيته في الأفلام ظهر كمدن لامعة ومركبات طائرة وشاشات ضخمة، وقرأنا عنه في التقارير عبر الأرقام والتوقعات والرسوم البيانية، لكن ماذا لو استطعنا شمه؟ يبدو السؤال غريباً للوهلة الأولى، فالرائحة نادراً ما تحضر في النقاشات حول المستقبل، رغم أنها واحدة من أكثر الحواس ارتباطاً بالذاكرة والعاطفة والهوية. ولهذا السبب بالذات، تطرح بعض التجارب التفاعلية سؤالاً مختلفاً تماماً عن الأسئلة المعتادة، كيف ستكون رائحة المستقبل؟ وهنا يلتقي تحليل الهوية مع علم النفس المعرفي للذاكرة، فالهوية الإنسانية ليست مجرد قصة نرويها عن أنفسنا، بل هي أيضاً تجربة حسية كاملة، تخزنها الحواس وتستدعيها الروائح قبل الكلمات.

تمتلك الرائحة قدرة استثنائية على استدعاء الذكريات، رائحة المطر قد تعيد إنساناً إلى طفولته، ورائحة القهوة قد تستدعي مدينة كاملة، ورائحة البخور قد تستحضر زمناً ومكاناً وأشخاصاً دفعة واحدة. لهذا لا تتعامل التجارب المرتبطة بمفهوم «ذكريات المستقبل» مع العطور كمنتجات استهلاكية فقط، بل كلغة خفية تخزن الثقافة والهوية والذاكرة. الرائحة، في هذا السياق، هي ليست مجرد حاسة، بل أرشيف حسي للإنسان، يحفظ ما لا تستطيع الكلمات حفظه، ويستدعي ما لا تستطيع الصور استدعاءه.

عادة نتذكر الماضي، لكن فكرة «ذكريات المستقبل» تقلب المعادلة رأساً على عقب. بدلاً من السؤال، ماذا نتذكر؟ تصبح المسألة، ماذا نريد أن يتذكره المستقبل عنا؟ وما الخطوات التي يمكننا اتخاذها اليوم لصنع الغد الذي نرغب فيه؟ هنا تتحول الرائحة إلى أداة للتأمل في المستقبل لا مجرد تجربة حسية.

وإذا كانت بعض القرارات التي نتخذها اليوم لن تؤثر في الأيام القادمة فقط، بل في الأجيال التي لم تولد بعد، فإن «ذكريات المستقبل» هي بالضبط هذا النوع من التفكير، تخيل كيف سيتذكرنا المستقبل، واتخاذ قراراتنا اليوم بناءً على هذا التخيل، لا بناءً على اللحظة الحاضرة فقط.

المثير للاهتمام أن مثل هذه التجارب تظهر بالتوازي مع أكثر النقاشات التقنية تطوراً في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وكأن الرسالة تقول إن مستقبل الإنسان لا يتحدد بما يستطيع بناؤه فقط، بل أيضاً بما يستطيع الشعور به. الإنسان ليس عقلاً ينتج المعرفة فحسب، إنه أيضاً ذاكرة ومشاعر وذوق وتجربة حسية كاملة. أي تصور للمستقبل يتجاهل هذه الأبعاد سيكون ناقصاً. وهنا يظهر بعد آخر، المشكلة ليست أن الآلات ستعرف أكثر منا، بل إن المؤسسات التي تدير حياتنا قد تعرف عنا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا. في عالم تُجمع فيه البيانات عن كل شيء، تصبح الحواس والذكريات الشخصية ملاذاً أخيراً للهوية الإنسانية، ومساحة لا تستطيع الخوارزميات الوصول إليها.

وبعد عقود طويلة من الآن، قد تتغير المدن والتقنيات والاقتصادات. لكن هل ستبقى الروائح جزءاً من التجربة الإنسانية؟ هل سيكون للمستقبل عطر مختلف؟ ربما لا توجد إجابة واضحة، لكن مجرد طرح السؤال يكشف شيئاً مهماً، التفكير في المستقبل لا يقتصر على ما سنراه أو ما سنستخدمه، بل يشمل أيضاً ما سنشعر به، ولهذا السبب ربما، لا تبدو تجربة «رائحة المستقبل» تجربة عن العطور بقدر ما تبدو تجربة عن الإنسان نفسه. الحديث في النهاية ليس عن زجاجة عطر، بل عن الذاكرة، والهوية، والمشاعر، وكل ما يجعل المستقبل تجربة إنسانية قبل أن يكون مشروعاً تقنياً.

الذكاء الاصطناعي في المستقبل قد يصبح قادراً على تحليل الروائح وتوليدها، لكنه لن يستطيع أبداً اختبار ما نختبره عندما تشم رائحة تعيدنا إلى لحظة لم نعد نعيشها، هذا هو الفارق الذي يجعل الإنسان فريداً، والذي يجعل المستقبل جديراً بأن نعيش فيه.

لهذا فإن «ذكريات المستقبل» ليست مجرد تجربة حسية، بل دعوة للتفكير في الإنسان نفسه، في ذاكرته، وهويته، ومشاعره، وقدرته على خلق المعنى. إنها تذكير بأن المستقبل لا يُبنى بالخوارزميات وحدها، بل بالحواس والذكريات والتجارب الإنسانية التي لا تستطيع أي تقنية محاكاتها. في عالم تتسارع فيه الأدوات، تبقى الحواس هي ما يربطنا بأنفسنا وببعضنا البعض، وهي ما يجعل المستقبل تجربة إنسانية، لا مجرد مشروع تقني.