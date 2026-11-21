على امتداد هذه السلسلة، مررنا عبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن والتعليم والاستثمار والفنون والخيال والاستشراف، تحدثنا عن مستقبل العمل، ومستقبل المعرفة، والمدن، والابتكار، والصحة، والروبوتات، والتشريعات، والقصص، والألوان والروائح، لكن ما يجمع كل هذه الموضوعات في النهاية ليس التقنية، إنه الإنسان. وهذه هي الفكرة التي يحاول «أسبوع دبي للمستقبل» ترسيخها من خلال شعاره، «لأجل إنسان المستقبل»، وما القيم التي نريد حملها معنا في رحلتنا نحو المستقبل.

ما يجمع هذه السلسلة هو ما يجمع المنصات الثماني لأسبوع دبي للمستقبل، الحوار، والتجارب، والمشاريع، والتشريعات، والتحديات، وكلها ليست غايات، بل وسائل لخدمة سؤال واحد، أي إنسان نريد أن نكون؟ من «منصة الحوار» «The Big Stage» حيث تلتقي العقول العالمية، إلى «منصة التجارب والابتكارات» «The Prototype Floor» حيث تصبح التقنيات الناشئة ملموسة، إلى «منصة مشاريع المستقبل» «The Pitch» حيث تتحول الأفكار إلى استثمارات، إلى «منصة تشريعات المستقبل» «The Policy Room» حيث تُصمم أطر الحوكمة، إلى «منصة تحديات المستقبل» «The Challenge» حيث تتنافس المواهب، إلى «منصة مستقبل دبي» «500 Future Minds» حيث يشارك الخبراء رؤاهم، إلى «منصة الفعاليات الجانبية» «Offstage» بعيداً عن المسارح الرئيسية لتوفر برنامجاً أكثر تخصصاً وتفاعلاً، وصولاً إلى «منصة الفعاليات الخارجية» «The District» حيث يستكشف الجمهور المستقبل بحواسهم، كل منصة هي طريقة مختلفة لطرح السؤال نفسه.

ربما لهذا السبب لم تقتصر فعاليات الأسبوع على المؤتمرات والجلسات، بل امتدت إلى الروبوتات والقصص والفنون والرياضة والصحة والطعام وتجارب الحواس، لأن مستقبل الإنسان لا يتحدد فقط بما يعرفه، بل أيضاً بما يشعر به، كيف سنعيش أطول؟ كيف سنشعر بصحة أفضل؟ كيف سنحافظ على الإبداع؟ كيف سنبقى قادرين على التعاطف مع الآخرين؟ هذه أسئلة لا تستطيع الخوارزميات الإجابة عنها وحدها.

وفي خضم القلق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ينسى البعض حقيقة مهمة، كل تقنية كبرى في التاريخ دفعت البشر إلى إعادة اكتشاف ما يميزهم، عندما ظهرت الآلات الصناعية، أعادت تعريف قيمة الإبداع، وعندما ظهر الحاسوب، زادت أهمية التفكير، وحين انتشر الإنترنت، أصبحت القدرة على التحقق والتحليل أكثر أهمية، واليوم، مع الذكاء الاصطناعي، تعود أسئلة الخيال والوعي والحدس والمعنى إلى الواجهة مرة أخرى، ليس لأن التقنية ألغت الحاجة إليها، بل لأنها جعلتها أكثر أهمية، والسؤال لم يعد ما إذا كانت الأنظمة الذكية ستصبح أكثر قدرة، بل ما إذا كانت قيمنا ستتطور بالسرعة نفسها، فالمستقبل لا يُبنى بالتقنيات وحدها، بل بالقيم التي نختار حملها معنا في رحلتنا نحو الغد.

نحن نعيش لحظة تحول تاريخي، وفي العقود المقبلة، قد تتضاعف القدرات المعرفية للبشر بفضل الأدوات الذكية، وقد تصبح المعرفة متاحة للجميع، وقد تتحول المدن إلى أنظمة بيئية تتكيف مع احتياجات سكانها، وقد نعيش سنوات طويلة في صحة أفضل. هذه ليست أحلاماً بعيدة، إنها اتجاهات قائمة اليوم، تتسارع بشكل أُسّي، لكن السؤال الأهم ليس ما ستكون عليه هذه التقنيات، بل ما ستفعله بنا.

أسئلة كثيرة تواجه وعينا الإنساني، كيف سيشعر إنسان المستقبل؟ هل سيشعر بمزيد من الفرص؟ هل سيعيش في مدن أكثر راحة؟ هل سيحصل على تعليم أفضل؟ هل سيتمكن من الحفاظ على صحته لفترة أطول؟ هل سيستخدم التقنية لتوسيع إمكاناته أم سيصبح أكثر اعتماداً عليها؟ هذه أسئلة لا يمكن لجهة واحدة، ولا تخصص واحد، ولا تقنية واحدة الإجابة عنها، إنها تتطلب عملاً جماعياً يشارك فيه العلماء والمعلمون والفنانون ورواد الأعمال وصناع القرار والمجتمع بأسره، المستقبل الذي نبنيه يجب أن يكون مستقبلاً يستطيع فيه الإنسان التكيف مع التغيير دون أن يفقد هويته، وأن تصبح فيه التقنية جزءاً غير مرئي من الحياة، تخدم الإنسان دون أن تفرض نفسها عليه.

المستقبل ليس شيئاً يحدث لنا، بل شيء نصنعه بأيدينا، بشرط أن نبقى نحن من يحدد الاتجاه، وأن تبقى التقنية وسيلة لا غاية، وأن يبقى الإنسان غاية في ذاته، لا مجرد وسيلة لاقتصاد أو تقنية أو نظام.

وفي نهاية المطاف، المستقبل لا يُقاس بما نبنيه من أدوات فقط، بل بما نصبح عليه نحن البشر أثناء بنائه، وإذا كان علينا تعلم درس واحد من كل هذه التحولات، فهو أن التقنية في أقصى قوتها لا تلغي الإنسان، بل تعيد اكتشافه. أعظم ما يمكننا بناؤه ليس آلة أذكى، بل إنسان أكثر وعياً وحكمة وإنسانية. هذا هو المعنى الحقيقي لشعار «لأجل إنسان المستقبل»، فالسؤال ليس ما إذا كانت الآلات ستعرف أكثر منا، بل ما إذا كنا سنعرف أنفسنا بما يكفي لتوجيه هذه الآلات نحو مستقبل يليق بالإنسان.

ولعقود طويلة لم يطرح الناس الأسئلة الصحيحة، كثير من النقاشات حول المستقبل بدأ من الأدوات، ما التقنية القادمة؟ ما الاختراع الآتي؟ كيف ستتطور الخوارزميات؟ لكن كل هذه الأسئلة تفقد قيمتها إذا لم نعرف لماذا نطور هذه الأدوات أصلاً، فالتقنية ليست غاية في حد ذاتها، إنها وسيلة، والغاية دائماً الإنسان، الإنسان الذي سيتعلم، ويعمل، ويعيش، ويكبر، ويبني أسرة، ويؤسس شركة، ويكتب قصة، ويبحث عن معنى لحياته.

ولذلك فإنه عندما تنتهي الجلسات، وتغلق المعارض، وتوقع الاتفاقيات، وتعلن الجوائز، سيبقى سؤال واحد مفتوحاً بانتظار إجاباتنا، ليس كيف سيبدو المستقبل، ولا ما التقنية التي ستقوده، بل أي إنسان نريد أن نكون عندما نصل إليه؟ وربما تكون القيمة الحقيقية لأسبوع دبي للمستقبل أنه لا يحاول تقديم إجابة نهائية لهذا السؤال، بل يدعو العالم كله للمشاركة في البحث عنه.