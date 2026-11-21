الخيال هو الأداة النفسية التي تسمح للإنسان بالتكيف مع التغيير قبل حدوثه، بتخيله وتهيئة نفسه له، وهذا من جملة أسباب أخرى دفعت «أسبوع دبي للمستقبل 2026» إلى عرض وإنتاج أعمال أدبية، وإبراز أهمية استخدام السرد والخيال كوسيلة لاستكشاف احتمالات المستقبل، وتحويل الخيال إلى تجربة عملية يشارك فيها الجمهور، وهو ما يتجلى بوضوح في ركن الكتاب ومسابقة قصص المستقبل ضمن منصة الفعاليات الجانبية في أسبوع دبي للمستقبل، حيث يتحول ركن الكتب إلى مساحة ثقافية تفاعلية تستخدم الخيال والسرد لفهم التحولات المقبلة، وتساعد على طرح أسئلة جديدة حول المستقبل، واستخدام الكتابة والسرد لاستكشاف احتمالات لم تكن جلية، وتدعو الزوار إلى التفكير في عوالم وسيناريوهات جديدة، وفي كيفية تأثير الأفكار والخيارات التي نصنعها اليوم في حياة الإنسان والأجيال المقبلة.

وفي ورشة «خيال الحياة: بذرة الحكاية» من دار النشر «ذا دريم ورك كوليكتيف»، يُستكشَف الخيال باعتباره مهارة قابلة للتطوير، ليست حكراً على الكتّاب والمبدعين.

وضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في «منصة التجارب والابتكارات» تقام ورشة «تخيل دبي 2071» باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة كاتب ومتخصص في استشراف المستقبل لمساعدة المشاركين على تحويل التحديات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو المناخ أو المدن أو الفضاء إلى قصة أو سيناريو مستقبلي.

وتطرح تلك الفعاليات تساؤلات حول ماهية «الخيال الأخلاقي» الذي تحتاج إليه البشرية اليوم وفي المستقبل، ماذا يمكن أن يحدث إذا تغيرت أنظمة التعليم؟ كيف سيتعامل البشر مع البيئات الجديدة؟ كيف ستؤثر التقنية في العلاقات الاجتماعية؟ هذه الأسئلة يصعب أحياناً دراستها بالأرقام وحدها، لكن القصص تسمح بتخيلها واختبارها ذهنياً.

ربما يكون من المفارقات أن يصبح الخيال أكثر أهمية بالتزامن مع تطور الذكاء الاصطناعي، لكن الواقع يشير إلى ذلك. كلما أصبحت الآلات أفضل في معالجة المعلومات، زادت قيمة المهارات المرتبطة بالتصور والابتكار وتوليد أفكار جديدة، لهذا لم يعد السؤال: هل نحتاج إلى الخيال؟ بل: كيف نطور هذه المهارة لدى الأفراد والمجتمعات؟ لأن المستقبل غالباً ما يُبنى أولاً في الخيال، ثم في الواقع، والسؤال لم يعد ما إذا كانت الأنظمة الذكية ستصبح أكثر قدرة، بل ما إذا كانت قيمنا ستتطور بالسرعة نفسها. الخيال الأخلاقي والقدرة على تخيل عواقب أفعالنا على الآخرين وعلى الأجيال القادمة قد تكون أهم أشكال الخيال في عصر الذكاء الاصطناعي.

لهذا فإن تطوير الخيال ليس ترفاً تربوياً، بل ضرورة استراتيجية. المجتمعات التي تستثمر في الخيال، في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية والتفكير التصميمي، هي الأكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع المستقبل. الخيال ليس بديلاً عن المعرفة، بل هو ما يحول المعرفة إلى حكمة، والمعلومات إلى رؤية، والاحتمال إلى واقع. في عالم تتسارع فيه الأدوات، يبقى الخيال هو ما يجعلنا بشراً، وما يجعل المستقبل جديراً بأن نعيش فيه.

وقد لا يعود الخيال في المستقبل مهارة منفصلة عن العمل، بل أضحى جزءاً من نسيج الحياة اليومية، يتخيل فيه الإنسان باستمرار كيف يمكن أن تكون حياته وحياة الآخرين أفضل. الخيال الجماعي، وقدرة المجتمع على تخيل مستقبل مشترك، قد تكون أكثر أهمية من الخيال الفردي في عصر تتشابك فيه التحديات وتتطلب حلولاً جماعية.

عندما ننظر إلى قصص نجاح الشركات العالمية، نجد أن معظمها بدأ بسؤال بسيط: ماذا لو؟ ماذا لو استطاع الناس استدعاء سيارة عبر الهاتف؟ ماذا لو استطاع شخص نشر محتوى يصل إلى العالم كله؟ ماذا لو وُجدت طريقة جديدة للتعلم أو العلاج أو العمل؟ في جوهرها، هذه الأسئلة ليست تقنية، إنها خيالية. الخيال هنا لا يعني الهروب من الواقع، بل توسيع حدود الممكن، فالأفكار العظيمة لا تولد عادة في عزلة، بل عند احتكاك أفكار متعددة داخل بيئات تسمح لها بالنمو والتطور، والخيال هو البيئة الداخلية التي تسمح لهذه الأفكار بالتشكل قبل أن تجد بيئتها الخارجية.

فإذا طلبت من شخص أن يذكر أهم مهارات المستقبل، فسيذكر غالباً الذكاء الاصطناعي أو البرمجة أو تحليل البيانات، لكن قلة من الناس سيجيبون بكلمة تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن عالم الأعمال والتقنية، الخيال، ومع ذلك فإن معظم التحولات الكبرى التي شهدها العالم بدأت بالخيال، قبل أن تصبح الطائرة حقيقة، كانت فكرة، قبل أن يصبح الإنترنت شبكة تربط العالم، كان تصوراً، قبل أن تظهر الشركات العملاقة والابتكارات الرائدة، كانت مجرد احتمالات في أذهان أصحابها، لهذا لم يعد الخيال يُنظر إليه بوصفه مهارة أدبية أو فنية فقط، بل بوصفه من الأدوات الأساسية لفهم المستقبل وتصميمه، فكل تقنية كبرى بدأت بخيال يتجاوز حدود الممكن في زمنها، الخيال هو المحرك الأول للتسارع التقني، لا مجرد نتيجة له.

وبينما يصبح العالم أكثر تعقيداً، وتخبرنا البيانات بما يحدث، فإن الخيال يساعدنا على تصور ما قد يحدث. هنا تظهر قيمته للمستقبل، فالاستشراف يبدأ غالباً بإشارات ضعيفة ومتغيرات ناشئة لا يمكن قراءتها من خلال الأرقام فقط، إنه يحتاج إلى القدرة على تخيل سيناريوهات متعددة. هذه القدرة هي جوهر الخيال، والتحدي الأكبر في عصر التسارع ليس اكتساب معلومات جديدة فحسب، بل الحفاظ على القدرة على التكيف مع عالم يعيد تشكيل نفسه باستمرار.