الآلات لن تستبدلنا.. بل ستعيد تعريف معنى العمل نفسه

في دولة الإمارات، حيث تتجه المؤسسات الحكومية والخاصة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع، يبرز سؤال لم يعد نظرياً، كيف تبدو العلاقة بين الإنسان والآلة عندما يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة إلى شريك عمل يومي؟ لتظهر ملامح نموذج جديد للعمل يقوم على الشراكة لا الاستبدال.

فالإنسان لا يغادر المشهد، بل ينتقل إلى دور مختلف أكثر تركيزاً على التفكير وصنع القرار والإبداع.

ففي الوقت الذي يزداد فيه الحديث عالمياً عن الوظائف التي قد تختفي، تتجه النقاشات في دبي إلى سؤال مختلف، ما الوظائف التي ستتطور؟ وما المهارات التي ستزداد أهميتها؟ وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح وسيلة لتعزيز القدرات البشرية لا لتقليصها؟

هذا التحول حاضر بقوة في النقاشات التي يحتضنها أسبوع دبي للمستقبل، حيث يتركز الحوار في «خلوة الذكاء الاصطناعي» على مستقبل القوى العاملة والمهارات والاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التحدي تقنياً فقط، بل إنسانياً أيضاً، كيف نعيد تصميم الوظائف؟ وكيف نؤهل الموظفين؟ وما المهارات التي ستصبح أكثر قيمة؟ فالمحور الرئيسي ليس التكنولوجيا وحدها، بل مستقبل القوى العاملة والاقتصاد والمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي.

فالقضية لم تعد مرتبطة ببرمجيات جديدة، بل بإنسان جديد يتعين عليه تطوير أدواته الذهنية والمهنية للتعامل مع واقع مختلف.

و«ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026» قد تكون المسابقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خير مثال على ذلك، ففي «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» لا يُكافأ أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي، بل أفضل إنسان يعرف كيف يستخدمه.

فالمنافسة تدور حول الإبداع وسرعة التكيف والقدرة على توظيف الأدوات الذكية لحل المشكلات وصناعة قيمة حقيقية.

وعلى مدى معظم التاريخ البشري، كانت إنتاجية الإنسان مرتبطة بقدراته البيولوجية؛ فالمزارع لا يستطيع حرث أكثر مما تسمح به قوته الجسدية، والحرفي لا يستطيع إنتاج أكثر مما تسمح به ساعات يومه، والعالم لا يستطيع تحليل معلومات أكثر مما يتيحه عقله ووقته، لكن تاريخ الحضارة هو في جوهره تاريخ البحث عن وسائل لتجاوز هذه الحدود الطبيعية.

لقد فعلت الآلة البخارية ذلك مع العضلات، وفعلت الحواسيب ذلك مع الحسابات، أما الذكاء الاصطناعي فيفعل شيئاً مختلفاً وأعمق، إنه لا يضاعف القوة الجسدية للإنسان، بل يضاعف بعض قدراته الذهنية، ولم تعد هذه القدرات تنمو خطياً، بل أُسّياً، فما بدا مستحيلاً قبل عقد أصبح عادياً اليوم، وما يبدو خيالاً اليوم قد يصبح بنية تحتية غير مرئية بعد سنوات قليلة.

لهذا فإن السؤال السائد في كثير من النقاشات اليوم «هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟» قد يكون سؤالاً مضللاً منذ البداية.

عندما ظهرت الصرافات الآلية في البنوك بفترة سبعينيات القرن المنصرم، توقع كثيرون اختفاء موظفي البنوك، لكن ما حدث كان مختلفاً، فقد تولت الآلات المهام المتكررة، في حين انتقل البشر إلى أدوار تركز أكثر على خدمة العملاء والاستشارات وبناء العلاقات.

وعندما انتشرت برامج الجداول الإلكترونية، لم تختفِ وظيفة المحاسب، بل أصبح قادراً على معالجة كميات من البيانات لم تكن ممكنة من قبل.

في كل مرة كانت التقنية تؤتمت جزءاً من العمل، كانت تدفع البشر نحو مستوى جديد من القيمة. فكل ثورة معرفية لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير أيضاً ما يمنح البشر قيمة داخل المجتمع.

وهنا بالضبط يكمن التحول الحقيقي إذا كانت الآلات قادرة على الوصول إلى المعرفة بسرعة تفوق البشر، فإن القيمة تنتقل إلى مكان آخر حيث القدرة على فهم السياق، وربط الأفكار، وخلق المعنى، واتخاذ القرارات في ظل الغموض.

واليوم نحن أمام قفزة أكبر بكثير. ففي غضون سنوات قليلة فقط، انتقلت أنظمة الذكاء الاصطناعي من أدوات متخصصة تؤدي مهامَّ ضيقة إلى شركاء رقميين قادرين على المساعدة في الكتابة والتحليل والبرمجة والتصميم والبحث وتوليد الأفكار.

وأصبح بإمكان كل موظف أن يمتلك ما يشبه فريقاً افتراضياً من المساعدين الرقميين يعمل معه بشكل مستمر، لكن أهمية هذا التحول لا تكمن في سرعة الآلات، بل في ما تفعله بالإنسان.

في الماضي كانت المؤسسات تبحث عن أشخاص يملكون المعرفة، أما اليوم فالمعرفة نفسها متاحة بضغطة زر، في ثوانٍ يستطيع الذكاء الاصطناعي المساعد تلخيص مئات الصفحات، أو تحليل كميات ضخمة من البيانات، أو اقتراح احتمالات متعددة لحل مشكلة معقدة.

وعندما تصبح المعرفة متاحة بهذا الشكل، تتغير طبيعة القيمة البشرية، فلم تعد الميزة في امتلاك المعلومات، بل في فهم معناها، ولم تعد في العثور على الإجابة، بل في معرفة السؤال الصحيح، ولم تعد في تنفيذ المهمة، بل في تحديد الاتجاه الذي يجب أن تُنفذ فيه المهمة أصلاً.

قد لا يكون التحدي القادم هو تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي، بل التكيف مع عالم تتغير فيه المهارات المطلوبة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. وسيجد كثير من العاملين أنفسهم مضطرين لإعادة تعريف أدوارهم المهنية أكثر من مرة خلال حياتهم العملية.

وقد لا يكون التحدي الأكبر في العقود المقبلة هو اختراع تقنيات جديدة، بل حماية الإنسان من الإرهاق الناتج عن تسارع التغيير نفسه.

وهنا يكتسب مفهوم «صدمة المستقبل» معنى جديداً، ما يُطلب من الموظف ليس فقط تعلم أداة جديدة، بل تطوير مرونة نفسية ومعرفية تسمح له بالتكيف مع واقع يتغير أسرع من قدرة المؤسسات على التكيف معه.

لهذا يخطئ من يتصور أن المستقبل سيقسم العالم إلى بشر وآلات في مواجهة مباشرة. ما يتشكل أمامنا هو نموذج مختلف تماماً، ذكاء بشري يتعاون مع ذكاء رقمي.

قد يبدأ الموظف يومه قريباً بمراجعة تقارير أعدتها أنظمة ذكية أثناء نومه، وقد يطلب من الذكاء الاصطناعي المساعد تحليل سيناريوهات مختلفة لقرار استثماري أو تشغيلي، وقد يستخدم مساعداً آخر لتصميم عرض تقديمي أو اختبار فكرة جديدة أو استكشاف أسواق لم يعمل فيها من قبل.

ولذلك قد تكون أعظم التقنيات هي تلك التي تختفي عن وعينا لأنها تصبح جزءاً طبيعياً من الحياة. على هذا الأساس، قد لا يكون الذكاء الاصطناعي بعد سنوات تقنية قائمة بذاتها، بل طبقة غير مرئية تحيط بمعظم الأنشطة المهنية، تساعد على اتخاذ القرارات، وتحليل البيانات، وتوليد الحلول، كما أصبحت الكهرباء اليوم جزءاً غير ملحوظ من كل عمل تقريباً.

في هذه البيئة، لن يكون النجاح من نصيب من يرفض التقنية، ولا من يعتمد عليها بشكل أعمى، بل من يتقن التعاون معها.

وهذا يقودنا إلى تحول أكثر أهمية من التقنية نفسها، تحول المهارات. فكلما أصبحت المهام الروتينية أكثر قابلية للأتمتة، ازدادت قيمة الصفات الإنسانية التي يصعب أتمتتها، مثل الإبداع، الفضول، الحكم الأخلاقي، التعاطف، القدرة على بناء الثقة، رؤية الصورة الكبيرة. هذه المهارات ليست بقايا من عصر سابق كما يظن البعض، بل هي على الأرجح مهارات المستقبل التي ستحدد النجاح في الاقتصاد القادم.

لهذا لا تركز كثير من المبادرات المستقبلية اليوم على ما تستطيع الأنظمة الذكية فعله فحسب، بل على ما يستطيع الإنسان فعله معها، ومن هنا تكتسب مسابقات ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026 مثل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2026 (AI Grandmaster) أهمية خاصة، فهي لا تبحث عن أفضل خوارزمية، بل عن أفضل استخدام بشري للخوارزميات، وهي تحتفي بالعقل الذي يوجه التقنية لا بالتقنية وحدها.

ومع ذلك، يبقى السؤال الملح فيما إذا كانت قدرات هذه الأنظمة ستتضاعف باستمرار، فهل ستتطور قدرتنا على توجيهها بالسرعة نفسها؟ القضية لا تتعلق بقدرة الآلة على التفكير فحسب، بل بقدرة البشر على استخدام هذا التفكير بشكل مسؤول. يجب أن يسبق السؤال الأخلاقي السؤال التقني، وإلا فإننا نبني أدوات تتجاوز قدرتنا على فهم عواقبها.

في هذا السياق، تكتسب التجربة الإماراتية أهمية خاصة، فدولة الإمارات لا تسعى فقط إلى نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها، بل إلى إعداد جيل جديد من البشر القادرين على العمل في بيئة تتضاعف فيها القدرات المعرفية باستمرار، مع الحفاظ على الحكم الأخلاقي والمسؤولية الإنسانية في اتخاذ القرارات.

ما نراه اليوم قد يكون مجرد بداية. إذا استمرت قدرات الذكاء الاصطناعي في النمو بالمعدل الحالي، فقد تشهد العقود المقبلة ظهور أنظمة قادرة على إدارة مشاريع كاملة، ومتابعة عمليات معقدة، وتنسيق أعمال فرق متعددة التخصصات. عندها لن يتراجع دور الإنسان كما يتوقع البعض، بل سيصبح أكثر ارتباطاً بالرؤية والتخيل وصياغة الأهداف الكبرى.

لهذا قد لا يكون السؤال الأهم في مستقبل العمل هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلي؟ بل سؤال آخر أعمق، كيف يمكنني مضاعفة قدراتي من خلاله؟ وكيف أحافظ على إنسانيتي وحكمي الأخلاقي في عالم تتسع فيه قدرات الآلات باستمرار؟

لأن التاريخ يشير إلى حقيقة تتكرر باستمرار، التقنية لا تقلل من قيمة الإنسان عندما يستخدمها بحكمة، بل توسع حدود ما يمكن للإنسان تحقيقه.

وقد تكون هذه هي الصورة الحقيقية للزمالة مع الذكاء الاصطناعي المساعد في القرن الحادي والعشرين، ليست شراكة بين موظف وآلة، بل بين عقل بشري وطيف متزايد من القدرات الرقمية تجعله أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج وصنع المستقبل.

والتحدي الحقيقي لن يكون الحفاظ على الوظائف كما هي، بل إعادة تعريف معنى القيمة البشرية في اقتصاد تتوسع فيه القدرات المعرفية باستمرار، مع ضمان أن يبقى الإنسان هو من يحدد الاتجاه، وأن تبقى التقنية وسيلة لا غاية.