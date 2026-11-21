الآلات لن تستبدلنا.. بل ستعيد تعريف معنى العمل نفسه
فالإنسان لا يغادر المشهد، بل ينتقل إلى دور مختلف أكثر تركيزاً على التفكير وصنع القرار والإبداع.
فالقضية لم تعد مرتبطة ببرمجيات جديدة، بل بإنسان جديد يتعين عليه تطوير أدواته الذهنية والمهنية للتعامل مع واقع مختلف.
فالمنافسة تدور حول الإبداع وسرعة التكيف والقدرة على توظيف الأدوات الذكية لحل المشكلات وصناعة قيمة حقيقية.
لقد فعلت الآلة البخارية ذلك مع العضلات، وفعلت الحواسيب ذلك مع الحسابات، أما الذكاء الاصطناعي فيفعل شيئاً مختلفاً وأعمق، إنه لا يضاعف القوة الجسدية للإنسان، بل يضاعف بعض قدراته الذهنية، ولم تعد هذه القدرات تنمو خطياً، بل أُسّياً، فما بدا مستحيلاً قبل عقد أصبح عادياً اليوم، وما يبدو خيالاً اليوم قد يصبح بنية تحتية غير مرئية بعد سنوات قليلة.
وعندما انتشرت برامج الجداول الإلكترونية، لم تختفِ وظيفة المحاسب، بل أصبح قادراً على معالجة كميات من البيانات لم تكن ممكنة من قبل.
في كل مرة كانت التقنية تؤتمت جزءاً من العمل، كانت تدفع البشر نحو مستوى جديد من القيمة. فكل ثورة معرفية لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير أيضاً ما يمنح البشر قيمة داخل المجتمع.
وهنا بالضبط يكمن التحول الحقيقي إذا كانت الآلات قادرة على الوصول إلى المعرفة بسرعة تفوق البشر، فإن القيمة تنتقل إلى مكان آخر حيث القدرة على فهم السياق، وربط الأفكار، وخلق المعنى، واتخاذ القرارات في ظل الغموض.
وأصبح بإمكان كل موظف أن يمتلك ما يشبه فريقاً افتراضياً من المساعدين الرقميين يعمل معه بشكل مستمر، لكن أهمية هذا التحول لا تكمن في سرعة الآلات، بل في ما تفعله بالإنسان.
في الماضي كانت المؤسسات تبحث عن أشخاص يملكون المعرفة، أما اليوم فالمعرفة نفسها متاحة بضغطة زر، في ثوانٍ يستطيع الذكاء الاصطناعي المساعد تلخيص مئات الصفحات، أو تحليل كميات ضخمة من البيانات، أو اقتراح احتمالات متعددة لحل مشكلة معقدة.
وعندما تصبح المعرفة متاحة بهذا الشكل، تتغير طبيعة القيمة البشرية، فلم تعد الميزة في امتلاك المعلومات، بل في فهم معناها، ولم تعد في العثور على الإجابة، بل في معرفة السؤال الصحيح، ولم تعد في تنفيذ المهمة، بل في تحديد الاتجاه الذي يجب أن تُنفذ فيه المهمة أصلاً.
وقد لا يكون التحدي الأكبر في العقود المقبلة هو اختراع تقنيات جديدة، بل حماية الإنسان من الإرهاق الناتج عن تسارع التغيير نفسه.
وهنا يكتسب مفهوم «صدمة المستقبل» معنى جديداً، ما يُطلب من الموظف ليس فقط تعلم أداة جديدة، بل تطوير مرونة نفسية ومعرفية تسمح له بالتكيف مع واقع يتغير أسرع من قدرة المؤسسات على التكيف معه.
قد يبدأ الموظف يومه قريباً بمراجعة تقارير أعدتها أنظمة ذكية أثناء نومه، وقد يطلب من الذكاء الاصطناعي المساعد تحليل سيناريوهات مختلفة لقرار استثماري أو تشغيلي، وقد يستخدم مساعداً آخر لتصميم عرض تقديمي أو اختبار فكرة جديدة أو استكشاف أسواق لم يعمل فيها من قبل.
ولذلك قد تكون أعظم التقنيات هي تلك التي تختفي عن وعينا لأنها تصبح جزءاً طبيعياً من الحياة. على هذا الأساس، قد لا يكون الذكاء الاصطناعي بعد سنوات تقنية قائمة بذاتها، بل طبقة غير مرئية تحيط بمعظم الأنشطة المهنية، تساعد على اتخاذ القرارات، وتحليل البيانات، وتوليد الحلول، كما أصبحت الكهرباء اليوم جزءاً غير ملحوظ من كل عمل تقريباً.
في هذه البيئة، لن يكون النجاح من نصيب من يرفض التقنية، ولا من يعتمد عليها بشكل أعمى، بل من يتقن التعاون معها.
لهذا لا تركز كثير من المبادرات المستقبلية اليوم على ما تستطيع الأنظمة الذكية فعله فحسب، بل على ما يستطيع الإنسان فعله معها، ومن هنا تكتسب مسابقات ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026 مثل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2026 (AI Grandmaster) أهمية خاصة، فهي لا تبحث عن أفضل خوارزمية، بل عن أفضل استخدام بشري للخوارزميات، وهي تحتفي بالعقل الذي يوجه التقنية لا بالتقنية وحدها.
في هذا السياق، تكتسب التجربة الإماراتية أهمية خاصة، فدولة الإمارات لا تسعى فقط إلى نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها، بل إلى إعداد جيل جديد من البشر القادرين على العمل في بيئة تتضاعف فيها القدرات المعرفية باستمرار، مع الحفاظ على الحكم الأخلاقي والمسؤولية الإنسانية في اتخاذ القرارات.
لهذا قد لا يكون السؤال الأهم في مستقبل العمل هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلي؟ بل سؤال آخر أعمق، كيف يمكنني مضاعفة قدراتي من خلاله؟ وكيف أحافظ على إنسانيتي وحكمي الأخلاقي في عالم تتسع فيه قدرات الآلات باستمرار؟
وقد تكون هذه هي الصورة الحقيقية للزمالة مع الذكاء الاصطناعي المساعد في القرن الحادي والعشرين، ليست شراكة بين موظف وآلة، بل بين عقل بشري وطيف متزايد من القدرات الرقمية تجعله أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج وصنع المستقبل.
والتحدي الحقيقي لن يكون الحفاظ على الوظائف كما هي، بل إعادة تعريف معنى القيمة البشرية في اقتصاد تتوسع فيه القدرات المعرفية باستمرار، مع ضمان أن يبقى الإنسان هو من يحدد الاتجاه، وأن تبقى التقنية وسيلة لا غاية.