

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفداً من معهد دول الخليج العربية، ومقرّه واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة السفير دوغلاس إيه. سيليمان، رئيس المعهد ومديره التنفيذي.



وضم الوفد ثمانية من أعضاء مجلس إدارة المعهد، وذلك في إطار زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع مجلس الإدارة لخريف العام الحالي.

ورحب معاليه بالسفير سيليمان وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات والتوفيق في أعمال اجتماعهم.



وأعرب السفير سيليمان وأعضاء الوفد عن شكرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حسن الاستقبال، وعن اعتزازهم بفرصة لقاء معاليه خلال زيارتهم للدولة.

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