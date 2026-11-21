

وقع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع القمة الشرطية العالمية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير المبادرات المشتركة في مجال مكافحة المخدرات، بما يدعم الجهود الوطنية والدولية للتصدي لهذه الآفة.



وقع المذكرة من جانب الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن جانب القمة الشرطية العالمية، الأمين العام، العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال تطوير محور مكافحة المخدرات ضمن أعمال القمة الشرطية العالمية، وإثراء أجندته بالخبرات الميدانية والدراسات الأمنية والبحوث المتخصصة، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، واستقطاب الخبرات الدولية، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي في دعم جهود المكافحة.



وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في إعداد التقارير والدراسات والمبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة العمل الشرطي والأمني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات المخدرات.