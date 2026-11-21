

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعتي دبي والشارقة وعدد من الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي، وذلك خلال أعمال القمة الشرطية العالمية، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون المؤسسي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة التحولات المتسارعة في المجالات الأمنية والتكنولوجية، بما يدعم توجهاتها نحو استشراف مستقبل العمل الشرطي وتعزيز جاهزيته.



وفي المجال الأكاديمي، وقّعت الشرطة مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، وجامعة الشارقة للتعاون في مجالات المشاريع والتصاميم المطبقة في النقل الأمني، والمستشعرات وأنظمة التحكم، والدورات والورش التدريبية وغيرها.



وعلى مستوى الشركات، وقّعت مذكرة مع شركة «كوانتون سيستميز ذات المسؤولية المحدودة» في مجال التجارب والتقييمات التقنية والتكنولوجية، ومذكرة مع «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» في مجال الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات وعلوم الحاسوب والتخصصات المرتبطة بها.



كما وقّعت مذكرة مع شركة «بيرلا» التقنية، في مجال الأدلة الرقمية، فيما وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بايوروس» في مجال الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالعلوم الجنائية والطب الشرعي وتحليل الجريمة.