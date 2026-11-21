

استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة دبي الرائد علي خميس علي، من وزارة الداخلية بمملكة البحرين، الفائز بجائزة التميز لأصحاب الهمم ضمن القمة الشرطية العالمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي وتبادل التجارب في مجال تمكين أصحاب الهمم.



وكان في استقبال الضابط البحريني والوفد المرافق له، فاطمة بوحجير، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالوكالة، ومحمد الحجاجي، نائب رئيس المجلس بالوكالة، والرائد ماجد مطر انديز الشامسي، والملازم أول أسماء السعدي، ونور عويمر، عضو المجلس، وعدد من الأعضاء والمعنيين.



واطلع الوفد خلال الزيارة على اختصاصات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وإدارة التعاون الدولي في شرطة دبي، وأدوارهما في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز التعاون الشرطي على المستويين الإقليمي والدولي، كما بحث الجانبان تجاربهما في تطوير بيئة العمل الشرطي وتوسيع فرص مشاركة أصحاب الهمم في مختلف المهام والتخصصات.



وسلطت الزيارة الضوء على تجربة الرائد علي خميس علي، الذي واصل مسيرته المهنية رغم فقدانه البصر أثناء الخدمة، محققاً إنجازاً بحصوله على جائزة التميز لأصحاب الهمم، في تجربة تعكس قدرته على تجاوز التحديات والاستمرار في العطاء.



وأكدت فاطمة بوحجير أن استقبال الرائد علي يجسد حرص شرطة دبي على الاحتفاء بالنماذج الشرطية المتميزة، والاستفادة من التجارب الخليجية في تمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة عمل دامجة تتيح لأصحاب الهمم توظيف قدراتهم وكفاءاتهم وتحقيق الإنجازات.



من جانبه، قال محمد الحجاجي إن الزيارة تتيح تبادل المعرفة والتجارب في مجال دمج أصحاب الهمم داخل المؤسسات الشرطية، مؤكداً أن تمكينهم يتجاوز توفير الفرص إلى الاستثمار في قدراتهم وخبراتهم، بما يعزز مشاركتهم في تطوير العمل الشرطي.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتبادل التجارب بين شرطة دبي ووزارة الداخلية البحرينية، بما يدعم مبادرات الدمج والتمكين ويرتقي بالأداء المؤسسي.