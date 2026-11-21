

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من النقيب د. محمد محمود السويدي، رئيس قسم الشؤون القانونية في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، نسخة من أطروحة الدكتوراه بعنوان «المواجهة الجنائية لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر الوسائل الإلكترونية»، بالإضافة إلى مؤلفه العلمي بعنوان «المواجهة الجنائية

الموضوعية للإرهاب الإلكتروني - دراسة تطبيقية (دولة الإمارات العربية المتحدة)».



واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات وعناوين الأطروحة والمؤلف العلمي، خلال استقباله النقيب د. محمد السويدي بمكتبه، وشكره على هذا الإهداء القيم، مشيداً بأهمية مؤلفاته في المجالين القانوني والأمني، ومتمنياً له التوفيق.



وتُعد أطروحة الدكتوراه للنقيب السويدي، من المواضيع القانونية المهمة التي تسلط الضوء على الجرائم الإلكترونية المستحدثة، وتوضّح نشأتها وأركانها وتميّزها عن الشائعات التقليدية، مع تحليل مدى فعالية النصوص الجنائية والوسائل التقليدية في ملاحقة مرتكبيها، بينما يقدم مؤلفه الثاني رؤية قانونية شاملة حول تعريف جرائم الإرهاب الإلكتروني وخصائصها وصورها، والقوانين والاتفاقيات الدولية المجرّمة والمكافحة لها لحماية الأفراد والدول من الاختراقات الإلكترونية.