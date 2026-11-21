انعقدت ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» جلسة حوارية بعنوان «هل المستقبل الذي ننتظره حدث من قبل؟»، ناقش خلالها نيلز غيلمان، كبير المستشارين في «بيرغوين إنستيتيوت»، ونائب رئيس تحرير مجلة «نويما»؛ وبيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي بجامعة أكسفورد، كيف يمكن للتاريخ أن يساعدنا في فهم المستقبل، الذي يشغل تفكيرنا اليوم، واستعرضت الجلسة ردود أفعال الأجيال السابقة تجاه ظهور اختراعات جديدة، وانهيار قناعات كانت راسخة إلى حد بعيد، وحدوث تغيرات متسارعة بدا معها المستقبل عصياً على التصوّر، كما ناقش المتحدثان أنماطاً تاريخية متكررة، يمكن أن تساعد في بلورة رؤيتنا للحاضر، واسترجعا طريقة تصوّر المجتمعات للتحولات السابقة، وكيف توجّست منها وأساءت فهمها، ومع استعراض الدورات التاريخية المتكررة قارن غيلمان وفرانكوبان بين الاعتقاد المعاصر بأن التقدم يمضي وفق مسار خطي متواصل، وبين الرؤى التاريخية القديمة، التي كانت تنظر إلى الحضارات باعتبارها تمر بدورات متعاقبة من الصعود والازدهار أو التراجع المستمر.

وحذّر فرانكوبان من الإفراط في التعويل على المؤرخين لاستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن التاريخ يوثّق في المقام الأول فترات الانهيار والحروب والمعاناة، ولكنه لفت في المقابل إلى أن تلاقي الجهود وتضافرها خلال العصور الذهبية أسهما في تحقيق قفزات إيجابية، مستشهداً بالعصر الذهبي للحضارة العربية في مجالات العلوم والبصريات والفلسفة بوصفه نموذجاً لكيفية تسريع الابتكار عندما تتوافر بيئات قائمة على التعاون وتبادل المعرفة.

وفي سياق الحديث عن اختلال التوازن بين التقدم العلمي والأخلاقي أوضح غيلمان أن المجتمعات نجحت في إرساء منظومات مؤسسية لحفز الابتكار التكنولوجي وتطويره عبر مسارات بحثية منظّمة، لكنها لم تنجح بعد في إنشاء آليات مماثلة لتحويل الفلسفة الأخلاقية إلى تقدم إنساني منهجي، ورأى غيلمان في هذه الفجوة فرصة كبيرة أمام ناشطي ومؤسسات الأعمال الخيرية لبناء أطر مؤسسية، تشجع الارتقاء الأخلاقي، وتدعم ترسيخه وتوسيع نطاق أثره في المجتمعات.

وفيما يتعلق باستدامة تقدم المجتمعات أكد غيلمان أن استمرار مسيرة التطور يرتبط بشكل مباشر بمدى كفاءة المؤسسات وفاعلية أدائها، وفي حين أشار إلى التراجع الملحوظ في ثقة المجتمعات الغربية بمؤسساتها كشف عن تباين واضح في مناطق أخرى من العالم، واستشهد بارتفاع ثقة المواطنين في دولة الإمارات، وفي الصين بقدرة مؤسساتهم على الإنجاز، وتحقيق النتائج المنشودة، وتلبية تطلعاتهم، وهو أمر يبعث على التفاؤل.

وقال بيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد: «أعتقد أننا لم ننجح حتى الآن في إرساء عملية مؤسسية واضحة للارتقاء الأخلاقي بالقدر الذي نطمح إليه. وأرى أن ذلك يفتح آفاقاً واسعة أمام ناشطي ومؤسسات العمل الخيري للتفكير في هذه المسألة والعمل على معالجتها» - نيلز غيلمان، كبير المستشارين في «بيرغوين إنستيتيوت» ونائب رئيس تحرير مجلة «نويما».

وأضاف: «لم تُبنَ أي إمبراطورية عظيمة في التاريخ على يد شخص في الخمسينيات من عمره، فالشباب هم من يبنون الإمبراطوريات، ذلك أنهم يمتلكون طاقة هائلة، فضلاً عن قدرتهم على رؤية ما يطمحون إلى تحقيقه وإنجازه، وما يصاحب ذلك من رغبة ملحّة في الوصول إلى أهدافهم».

ودعت الجلسة الحضور للنظر إلى التاريخ لا باعتباره أداة للتنبؤ بالمستقبل، بل مصدراً لتوسيع نطاق الرؤية عند التعامل مع حالات عدم اليقين.