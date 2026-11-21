قدّمت أمنيات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري فائق الفخامة في دبي، الشريك الاستراتيجي لأسبوع دبي للمستقبل في دورتيه لعامَي 2026 و2027، رؤيتها للفصل المقبل من مسيرة التطور الحضري في الإمارة، مسلّطة الضوء على الدور المحوري للتصميم والابتكار والتطوير المرتكز على الإنسان في رسم ملامح مدن المستقبل. وتنسجم هذه الرؤية مع طموح دبي إلى ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً للمدن المستعدة للمستقبل، حيث تتصدر رفاهية الإنسان، وروابطه الإنسانية، وجودة حياته معايير التقدم والازدهار.

وفي كلمته الافتتاحية ضمن «منصة مستقبل دبي»، إحدى المنصات الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل 2026، سلّط مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمنيات، الضوء على مكانة دبي العالمية مركزاً لاستقطاب المواهب والكفاءات ورواد الأعمال، وبيئة رائدة تحتضن الإبداع والابتكار، وتتيح للشركات فرصاً استثنائية للنمو والانطلاق نحو الأسواق العالمية.

وجمعت المنصة 500 من الكفاءات والقيادات والمتخصصين يمثلون خمسة قطاعات حيوية، من بينها التخطيط الحضري والعمارة والهندسة، للمشاركة في حوارات تستشرف مستقبل قطاعاتهم، وتستكشف الفرص والتحديات الناشئة، وتبلور رؤى عملية تسهم في رسم مسار التنمية بعيدة المدى في دبي.

من الرؤية إلى الواقع

وفي كلمة بعنوان «تجسيد الرؤية: رحلتي مع ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها»، استعرض مهدي أمجد أبرز المحطات في مسيرته الشخصية والريادية، مستحضراً ملامح التحول الاستثنائي الذي شهدته دبي على مدى العقدين الماضيين، وما جسّدته هذه المسيرة من طموح ورؤية استشرافية أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً للابتكار والتميّز وصناعة المستقبل.

وسلّط مهدي أمجد الضوء على رؤيته لمستقبل التطوير الحضري، انطلاقاً من فلسفة تضع الإنسان في صميم كل ما نبدعه، وترى في الارتقاء بجودة الحياة المعيار الحقيقي للتميّز. وأكد أن مستقبل التطوير العقاري يتجاوز حدود العمارة والتصميم، ليشمل منظومة متكاملة من التجارب الإنسانية التي ترتقي بأسلوب الحياة، وتعزز الروابط المجتمعية والشعور بالانتماء، وتترك أثراً إيجابياً مستداماً يمتد إلى الأجيال المقبلة.

وقال مهدي أمجد: «على مدى العقدين الماضيين، قدّمت دبي للعالم نموذجاً استثنائياً لما يمكن تحقيقه حين تقترن الرؤية الاستشرافية بعزيمة راسخة، وطموح لا يعرف الحدود، وقدرة متجددة على تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات تلامس الواقع وترسم ملامح المستقبل».

وأضاف أنه «منذ تأسيس أمنيات، انطلقنا من إيمان ظل راسخاً في جوهر كل ما نصنعه؛ أن القيمة الحقيقية لإبداعاتنا تكمن في قدرتها على الارتقاء بالتجربة الإنسانية، فالعمارة والتصميم والابتكار تجسيدات استثنائية للخيال والإبداع الإنساني، غير أن قيمتها الحقيقية تتجلّى في قدرتها على الارتقاء بجوهر التجربة الإنسانية، وإثراء تفاصيل الحياة اليومية، وتعزيز الروابط الإنسانية، وترسيخ شعور عميق بالانتماء. وقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، وما أرسته من ثقافة تحتفي بالإبداع والطموح والتميّز، مصدر إلهام متجدّد لنا، ومنطلقاً رحباً حوّلنا من خلاله رؤيتنا إلى إنجازات ملموسة، وأبدعنا وجهات استثنائية لا تكتفي بإثراء المشهد المعماري لدبي، بل تعيد الارتقاء بمفهوم الحياة الراقية، وتصنع تجارب إنسانية متكاملة تترك أثراً ممتداً في حياة الأفراد والمجتمعات».

وتابع: «واليوم، ونحن نتطلع إلى حقبة جديدة من التطور الحضري، تزداد مسؤوليتنا عمقاً واتساعاً، فلا ينبغي أن يقاس نجاح مدننا بحجم إنجازاتها وحده، بل بمدى رفاهية سكانها، ومتانة الروابط بين مجتمعاتها، والإرث الذي تتركه للأجيال المقبلة. وتتيح مشاركتنا في «منصة مستقبل دبي» فرصة لجمع الخيال الإنساني والتميّز التصميمي والابتكار والخبرات المتنوعة، من أجل استشراف مستقبل أكثر ثراءً ومعنى للحياة في المدن؛ مستقبل تتكامل فيه الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية مع البيئات التي نصوغها، وتنمو فيه المجتمعات على أسس من التواصل الإنساني الحقيقي، وتُمارَس فيه الاستدامة باعتبارها مسؤولية أصيلة تجاه الإنسان والمكان. وبهذه الرؤية يمكننا مواصلة الارتقاء بالتجربة الإنسانية، والمساهمة في تحقيق طموح دبي المتجدد لوضع معايير عالمية جديدة لمدن الغد».

وأكد أمجد أهمية وضع الإنسان وجودة حياته في صميم مستقبل التطوير الحضري، بما يواكب تطور التكنولوجيا وتغيّر احتياجات المجتمعات، مشيراً إلى دور التخطيط العمراني والتطوير العقاري في ابتكار بيئات معيشية مستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز التواصل الإنساني والشعور بالانتماء.

بدوره قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعكس الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «أمنيات» محطة مهمة في تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك خبرات رائدة في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة، انطلاقاً من الإيمان أن صناعة المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الرؤى الاستراتيجية مع الخبرات العملية، وتحويل الأفكار والتطلعات إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز المكانة الريادية العالمية لدبي».