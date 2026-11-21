واصل ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز» في أسبوع دبي للمستقبل، جلساته مستكشفاً آفاق دمج العلم بالفن والهندسة في تطوير الروبوتات.

وفي كلمة رئيسية بعنوان «كيف نبني مؤسسات علمية يستمر أثرها لعقود؟» استعرض البروفيسور باولو داريو، كبير العلماء في مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، خلاصة أكثر من 35 عاماً من البحث الرائد وبناء المؤسسات العلمية، متتبعاً مسيرة تحوّل «معهد الروبوتات الحيوية» إلى مؤسسة بحثية متعددة التخصصات رائدة، يعمل فيها أكثر من 370 شخصاً، كما أكد أهمية رعاية المواهب، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات العلمية، وتهيئة بيئة تحتضن الأفكار الجريئة والابتكار بعيد المدى.

وتناول داريو مفهوم «مهندس عصر النهضة»، داعياً إلى الانتقال من نهج «ستيم»(STEM) إلى «ستيم» مضافاً إليه الفنون (STEAM) في التعليم، ومشدداً على أهمية «التفكير الذي يقوم على بناء مؤسسات تخدم الأجيال القادمة»، كما سلط الضوء على دور الإرشاد والبيئات البحثية الشاملة والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي في ترسيخ منظومات ابتكار مستدامة.

وفي جلسة بعنوان «آلة واحدة ورؤى مختلفة: بين الفن والهندسة في تصميم الروبوتات» بحث المشاركون كيف يقارب الفنانون والمهندسون والباحثون تصميم الروبوتات المستلهمة من الطبيعة من زوايا مختلفة، مبرزين نقاط التقاء الإبداع بالتكنولوجيا والطبيعة.

وأوضح المتحدثون أن الطبيعة مصدر إلهام ثري لتطوير أنظمة روبوتية قادرة على التنقل في بيئات معقدة، وتجاوز قيود التقنيات التقليدية، وأكدت الجلسة قيمة الجمع بين الخيال الفني والفهم البيولوجي والخبرة الهندسية في ابتكار مقاربات جديدة لتصميم الروبوتات، وحل المشكلات الواقعية.

كما ناقشت جلسة حوارية بعنوان «عندما يلتقي العقل بالآلة: مستقبل التقنيات العصبية» أحدث التطورات في واجهات الدماغ والحاسوب، وإمكاناتها في تغيير طريقة تفاعل الإنسان مع التكنولوجيا، وشدد النقاش على ضرورة تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والاعتبارات الأخلاقية، بما يضمن تطوير هذه الواجهات بمسؤولية.

آفاق جديدة لاستكشاف القمر

وتناولت جلسة «ما بعد المستكشف راشد: العلوم والتقنيات التي ترسم مستقبل استكشاف القمر»، التي قدمها الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء، طموحات دولة الإمارات في استكشاف القمر من خلال برنامج «المستكشف راشد». وأشار المرزوقي إلى أنه، رغم عقود من استكشاف القمر، لم يُستكشف سوى جزء ضئيل من سطحه، إذ قطعت المركبات الجوالة مجتمعة مسافة تقارب 140 كيلو متراً.

وأكد الحاجة إلى مزيد من المهام لسد الفجوات المعرفية العلمية الجوهرية، لافتاً إلى ارتفاع التكاليف، وتعقيد التحديات التقنية في استكشاف القمر، وشدد على أن تطوير تقنيات فضائية أكثر تقدماً وأقل كلفة وأيسر منالاً سيكون عاملاً حاسماً في تنفيذ مهام قمرية أكثر تواتراً، وتمهيد الطريق نحو استكشاف بشري مستدام للقمر.

الخيال التصميمي أداة للبحث

وفي الجلسة الختامية بعنوان «تصورات جديدة لمستقبل الأرض: كيف يساعدنا الخيال في اكتشاف المستقبل؟»، تناول صانع العوالم والمخرج ليام يونغ من معهد جنوب كاليفورنيا للهندسة المعمارية قوة السرد والخيال في رسم رؤى أكثر تفاؤلاً للمستقبل، موضحاً أن حكايات العوالم المتخيلة تتشكل بفعل الثقافات القائمة، وتؤثر بدورها في ثقافات الغد.

وقدّم يونغ مشروعه الاستشرافي «مدينة الكوكب» (Planet City)، الذي يتخيل عيش سكان العالم البالغ عددهم 10 مليارات نسمة في مدينة واحدة، طارحاً منظوراً بديلاً لمستقبل البشرية عبر صور بصرية لافتة، وتضمن عرضه مزارع طحالب شاسعة ومحطات طاقة شمسية واسعة ومشاهد لمناجم ولقطات تحت الماء، تتخللها مقاطع بتقنية التصوير الزمني المتسارع، لتجسيد العلاقة المعقدة بين الحضارة الإنسانية والتكنولوجيا والبيئة الطبيعية.

واستند في طرحه إلى موضوعات، تمتد من تغير المناخ والذكاء الاصطناعي إلى استكشاف الفضاء، مؤكداً قدرة السرد الخيالي على تحدي المسلّمات، واستكشاف احتمالات بديلة، وإلهام رؤى أكثر تفاؤلاً للمستقبل.