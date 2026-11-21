

وقّع مختبر التشريعات، التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم خلال أسبوع دبي للمستقبل 2026، لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات و«ساندبوكس دبي» في مجال تجربة التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة للمشاريع المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم اختبار التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة، والاستفادة من نتائج التجارب في تطوير تشريعات وأنظمة مرنة تواكب متطلبات المستقبل.



ووقّع المذكرة كل من خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وخالد الهرمودي، الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل العضو المنتدب، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.



تشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعارف المستخلصة من تجارب المشاريع المبتكرة، وتطوير توصيات بشأن الأطر التنظيمية، وتقييم الإجراءات القائمة لتحديد فرص تحسينها، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ويدعم نهجاً تنظيمياً متسقاً يراعي اختصاصات الجهات المختصة.



دعم مجالات المستقبل

وبموجب مذكرة التفاهم، سيدعم مختبر التشريعات احتياجات قطاعات الأعمال في الدولة من خلال التعاون مع «ساندبوكس دبي» وبناء على نتائج التجارب المبتكرة التي سيتم إجراؤها بين الطرفين للمشاريع المشتركة على مستوى دبي عبر القنوات المعنية، والخبرات العملية الناتجة عن اختبار الابتكارات ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف، إلى جانب تحديد الشركات المبتكرة ورواد الأعمال ومطوري التكنولوجيا الذين يمكنهم الاستفادة من التجارب التنظيمية الاتحادية والتواصل معهم.



من جانبه أكد معالي عمر سلطان العلماء أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ابتكار أكثر تكاملاً، تتيح للتقنيات الناشئة والأفكار الواعدة خلق فرص اقتصادية وحلول ذات أثر ملموس في حياة المجتمع، كما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات ورواد الأعمال لتطوير ابتكاراتهم وتوسيع نطاق تطبيقها، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتطوير واختبار ابتكارات المستقبل.



وقالت معالي مريم الحمادي: «تواصل دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل التشريعي، ويؤكد هذا التعاون بين مختبر التشريعات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة دبي للمستقبل التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة تشريعية ذكية ومرنة وذات طابع مستقبلي وجاهزية عالية للتعامل مع تحديات المستقبل، كما يؤكد التزامها بتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها في القطاعات المستقبلية».



تعاون مشترك

يعمل مختبر التشريعات على توفير بيئة تجريبية آمنة ومرنة لاختبار المشاريع المبتكرة ذات الطابع المستقبلي، ودعم تطوير التشريعات التي تواكب التقنيات الناشئة من خلال التعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، فيما تعمل «ساند بوكس دبي»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، على تمكين اختبار التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف، ودعم أهداف ومبادرات أجندة دبي الاقتصادية D33.