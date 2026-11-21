نظمت شركة «بانتون» بالتعاون مع متحف المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، تجربة مفتوحة للجمهور للتفاعل مع الألوان واستكشاف إمكاناتها التعبيرية، وتخيل الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل لو كان له لون.

ولا تقوم التجربة على تقديم إجابة جاهزة أو تحديد لون بعينه ليمثل المستقبل، بل تمنح الزوار فرصة اللعب بالألوان والتعبير عن رؤاهم وتصوراتهم الخاصة، في تجربة تفاعلية تجعل من كل مشارك جزءاً من حوار إبداعي حول العالم الذي نطمح إلى بنائه.

وتفتح تجربة لون المستقبل المجال أمام إجابات متعددة، انطلاقاً من فكرة أن المستقبل ليس صورة واحدة يتفق عليها الجميع، بل مجموعة من التصورات والآمال والاحتمالات التي تختلف من شخص إلى آخر.

فقد يرى أحد المشاركين المستقبل بألوان الطبيعة، تعبيراً عن عالم أكثر استدامة، في حين يتخيله آخر بألوان مشرقة تعكس التفاؤل والتقدم، وقد يختار غيرهما ألواناً غير مألوفة تعبّر عن تحولات لم نختبرها بعد.

ومن خلال التفاعل مع الألوان، تتحول هذه التصورات إلى وسيلة للتعبير عن المستقبل، بعيداً عن المصطلحات التقنية المعقدة والتوقعات العلمية، لتصبح المشاركة في تخيله تجربة إبداعية متاحة لمختلف فئات الجمهور.

ولا تكمن أهمية التجربة في الوصول إلى إجابة واحدة عن السؤال، بل في الحوار الذي يفتحه، وفي قدرة الألوان على جمع وجهات نظر متنوعة حول المستقبل الذي نريد أن نصنعه.