انضم كل من رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصّة «ستيك»، وراجنيل كومار، الشريك المؤسس لشركة «رنتفاي»، إلى المحاور جون كاتسوس في جلسة بعنوان «اعترافات رواد الأعمال: ما لا يقال عن رحلة النجاح»، أقيمت ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، واستعرض المتحدثون جوانب من تجاربهم الشخصية في تأسيس شركاتهم بدبي، مسلطين الضوء على المخاطر والإخفاقات والفرص والدروس، التي تمنوا لو أنهم أدركوها في وقت أبكر من رحلتهم.

تناولت الجلسة واقع تأسيس شركة من الصفر، والانتقال بها إلى مراحل النمو والتوسع بدلاً من تقديم طرق للنجاح، وناقش المتحدثون كذلك مجموعة من القصص ونقاط التحول والدروس والنصائح.

سلطت الجلسة الضوء عموماً على ريادة الأعمال بوصفها رحلة تتطلب حسن التقدير، والمرونة، والقدرة على التعلم من التجارب، الإيجابية منها والسلبية.

دبي منصة للانطلاق العالمي

في إطار حديثه عن مزايا تأسيس الأعمال في دبي قال رامي طبارة: «كنت في المملكة المتحدة قبل 24 ساعة، وأستطيع القول، إن الإمارات ودبي تتقدمان على بقية العالم بأشواط.

الجميع يتحدث عن دخول الأسواق، وتوسيع نطاق الأعمال، لكن إذا تمكنتم من بناء منصة تكنولوجية قوية في دبي فبإمكانكم الانطلاق منها إلى العالم أجمع، وأعتقد أننا نتفوق على الجميع، بفضل اللوائح التنظيمية السبّاقة، والإلمام الواسع بالتقنيات الرقمية لدى الجميع هنا».

وقال راجنيل كومار: «ما زلنا في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي المادي، ويمكن تشبيه المرحلة التي وصلنا إليها اليوم بما كانت عليه تحليلات البيانات قبل نحو عشر سنوات، عندما بدأ الجميع يدركون أهمية التحليلات والبيانات وإمكانات الاستفادة منها، وهذا تحديداً ما نشهده اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي المادي؛ فنحن لا نزال في البداية، وبدأت تتضح لنا بعض التصورات حول استخداماته المحتملة.

وبعد عشر سنوات من الآن ستصبح الروبوتات أمراً مألوفاً في مختلف جوانب حياتنا، ولن يبدو وجودها أمراً غريباً، بل ستصبح حاضرة في كل مكان حولنا».

وكشف طبارة عن بدء شركته «ستيك» في طرح إمكانات استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إطلاق أولى هذه الخدمات في يوم انعقاد الجلسة، واستعرض طبارة رؤية مستقبلية، تتيح للمستثمرين توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في اختيار استثمارات عقارية عبر مختلف أنحاء العالم، بما يتوافق مع أهدافهم المالية الشخصية، مثل تمويل تعليم أطفالهم أو تغطية تكاليف حفل زفافهم، كما سلط الضوء على طموح «ستيك» طويل الأمد بأن تغدو منصة خدمات مصرفية وعقارية عالمية، تتيح لعملائها الاستثمار في الأسواق الدولية، والحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان استثماراتهم العقارية، وإجراء المدفوعات باستخدام بطاقة «ستيك».

من جانبه أوضح راجنيل كومار طموح شركته «رنتفاي» لطرح جوازات سفر رقمية للعقارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتيح للمشترين والمستأجرين الاطلاع على سجل مفصل لكل عقار على حدة، وقارن هذا المفهوم بسجل صيانة المركبات، موضحاً أن المنصة ستجمع بيانات حول أعمال الصيانة والإصلاحات والمشكلات السابقة في العقارات، ما يساعد المستأجرين والمستثمرين المحتملين على اتخاذ قرارات مدروسة، كما أشار كومار إلى الخطط الرامية لتوسيع نطاق تقنيات «رنتفاي» القائمة على البيانات، بحيث لا تقتصر على قطاع العقارات السكنية، بل تمتد خلال العقد المقبل لتشمل أصول أخرى في قطاع البنية التحتية، بما فيها مرافق التخزين ومواقف السيارات.