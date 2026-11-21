تعزيز الإنتاجية ورفع تنافسية القطاع الصناعي يسهم في بناء الجيل المقبل من الصناعات المتقدمة

معظم القيمة التي سيولدها الذكاء الاصطناعي عندما ينتقل من الشاشات إلى المصانع والموانئ والمناجم والشبكات الكهربائية

خفض محدود في استهلاك الكهرباء يمكن أن يترجم إلى وفورات مالية تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً

أكد مارك كاريت، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والابتكار لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة دخلت مرحلة جديدة، تتجاوز التجارب المحدودة والتطبيقات الرقمية التقليدية، لتنتقل إلى العمليات الصناعية الفعلية على نطاق واسع، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة. جاء ذلك خلال جلسة «العصر الجديد للابتكار الصناعي» ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026.

واستعرض كاريت خلال الجلسة تجربة الشركة في توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية ضمن عملياتها الصناعية، موضحاً أن القطاع الصناعي يقف اليوم أمام مرحلة تحول محورية، تنتقل فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الشاشات ومراكز البيانات إلى المصانع والموانئ وشبكات الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

وقال: «تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي عندما ينتقل من الشاشات إلى أرض الواقع، إلى المصانع والموانئ والمناجم والشبكات الكهربائية. هنا تحديداً ستتحقق معظم القيمة التي سيولدها الذكاء الاصطناعي في المستقبل».

وكشف كاريت عن إطلاق برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين عمليات إنتاج الألمنيوم، من خلال ربط وتحليل البيانات عبر مختلف مراحل التصنيع. ويعمل البرنامج على دراسة تأثير المتغيرات التشغيلية، مثل المواد الخام ودرجات الحرارة والعوامل الإنتاجية المختلفة، بهدف تقديم توصيات ذكية، تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل استهلاك الطاقة.

وأوضح أن أهمية هذه المبادرة تنبع من طبيعة صناعة الألمنيوم بوصفها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيراً إلى أن تحقيق خفض محدود في استهلاك الكهرباء يمكن أن يترجم إلى وفورات مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً على مستوى عمليات الإنتاج الكبرى، كما استعرض استراتيجية «مصهر المستقبل»، التي تنفذها الشركة على مراحل متتالية لدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الذاتية ضمن مختلف العمليات التشغيلية. وأوضح أن المرحلة الأولى تركز على ربط الأنظمة الصناعية، وتعزيز الاستفادة من البيانات، تليها مراحل تشمل توظيف الروبوتات والمركبات ذاتية التشغيل للحد من الحاجة إلى وجود العاملين داخل بيئات المصاهر، وصولاً إلى نموذج تشغيلي يعتمد على عمليات مترابطة وقادرة على تحسين أدائها ذاتياً من خلال غرف تحكم مركزية متقدمة.

وأكد كاريت أن دولة الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق هذه التقنيات، وقال: «نعتقد أن الإمارات يمكن أن تصبح مختبراً عالمياً لهذا المجال. ونحن في الإمارات العالمية للألمنيوم مستعدون للقيام بدور ريادي في تطوير هذه التقنيات واختبارها وتطبيقها، وتوسيع نطاق استخدامها».

وأضاف أن الدولة تتمتع بقاعدة صناعية واسعة ومتنوعة، تمتد من النفط والغاز إلى الألمنيوم والصلب، وغيرها من القطاعات الصناعية، إلى جانب الدعم المؤسسي الكبير لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر بيئة مثالية لتطوير حلول الأتمتة الصناعية على نطاق واسع.

وأشار كذلك إلى حصول الإمارات العالمية للألمنيوم على تصنيف «منارة الثورة الصناعية الرابعة» من المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح أول شركة في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم عالمياً تنال هذا الاعتراف. وأكد أن التحول الصناعي الناجح لا يتحقق من خلال مبادرات ذكاء اصطناعي منفصلة، بل يتطلب رؤية طويلة المدى، وبنية رقمية مترابطة، ومشاركة فاعلة من الكفاءات التشغيلية.

واختتم كاريت حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصناعة سيعتمد على القدرة على دمج التقنيات الذكية ضمن العمليات التشغيلية الفعلية، وتحويل البيانات إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يعزز الإنتاجية، ويرفع تنافسية القطاع الصناعي، ويسهم في بناء الجيل القادم من الصناعات المتقدمة.