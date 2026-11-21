

قدمت منصة الفعاليات الخارجية (The District) ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026 تصوراً مختلفاً لاستكشاف الغد من خلال الحواس والتصميم والحرف والتجارب التفاعلية، وليس بالضرورة من خلال الروبوتات والتقنيات المتقدمة وحدهما، بل ربما في طبق طعام بمكونات غير مألوفة، أو قطعة مصممة بخامات مبتكرة، أو رائحة ترتبط بذكرى لم نعشها بعد.

في «ذا كونسبت ستور» (The Concept Store)، تتجسد هذه الفكرة من خلال مجموعة من المنتجات التي نعرفها ونستخدمها في حياتنا اليومية، لكن بتصاميم ومواد غير تقليدية، فمن الملابس وأغلفة الهواتف إلى الأطباق والهدايا التذكارية، تقدم المعروضات نماذج لكيفية إعادة التفكير في المنتجات المألوفة، والجمع بين الاستخدام العملي والتصميم الإبداعي، بما يفتح المجال أمام تصورات جديدة لما قد تحمله تفاصيل حياتنا مستقبلاً.

ولا يقتصر هذا التوجه على المنتجات، بل يمتد إلى تجربة الطعام والضيافة، ففي مطعم «سويل» (SOIL)، تتنوع الخيارات الغذائية القابلة للتخصيص في توجه يسلط الضوء على أهمية التغذية والترطيب. أما «هادسون آند راي» (Hudson & Rye)، فيقدم قائمة خاصة تضم خيارات مبتكرة، مثل شاورما الباسترامي وكعكة الفراولة، إلى جانب مشروبات بنكهات غير تقليدية، مثل الكولد برو بالكركديه.

وتأخذ تجربة «ماتشا 1990» هذا التنوع إلى مساحة تجمع بين النكهات المعاصرة والموروث المحلي، من خلال مزج الماتشا بالقهوة العربية والتمر، وتقديم حلوى «اللآلئ الصغيرة» في أطباق مستوحاة من أصداف اللؤلؤ، في استحضار لارتباط دبي بتاريخها البحري.

صناعة التجربة

وفي عالم العطور، تقدم علامة العطور الفاخرة بايريدو (Byredo) تجربة تستلهم فكرة «اليوم ذكرى الغد»، وتستكشف الصلة بين الروائح واللحظات والمشاعر، وكيف يمكن للعطر أن يرتبط بتجربة شخصية ويترك انطباعاً يتجدد مع مرور الوقت.

أما الحرف التقليدية، فتحضر من خلال تجربة «زولية» (Zuleya)، التابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، التي تحول حياكة السجاد إلى نشاط يشارك فيه الجمهور، فقد أُنجز 80 % من سجادة صُممت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، فيما أُتيحت للزوار فرصة استكمال النسبة المتبقية، في تجربة تجمع بين مهارة حرفية متوارثة ومفهوم المشاركة في صناعة المستقبل.

وتضفي تصاميم المساحات والأكشاك التي تحتضن علامات مثل «تريو» (TRIO) و«دايم» (DIME) طابعاً بصرياً معاصراً على المنصة، من خلال الخطوط العصرية والتفاصيل المستوحاة من التصاميم المستقبلية، لتصبح تجربة الزائر متكاملة تجمع بين المنتجات والطعام والتصميم.

تجربة تتجاوز التكنولوجيا

ومن خلال هذه التجارب المتنوعة، تقدم منصة الفعاليات الخارجية تصوراً للمستقبل يبدأ من الإنسان واحتياجاته وتفاعله مع العالم من حوله، فالأفكار المستقبلية لا تبقى بالضرورة في إطار الابتكارات الكبرى، بل يمكن أن تنعكس في منتج نستخدمه، أو خيار غذائي نتخذه، أو حرفة نشارك في إحيائها، أو تجربة تترك أثراً في ذاكرتنا. وهكذا يصبح استكشاف المستقبل أقرب إلى الحياة اليومية، وأكثر ارتباطاً بما نلمسه ونختبره ونختار أن نصنعه.