

أتاح أسبوع دبي للمستقبل 2026، لزواره فرصة المشاركة في رسم صورة جماعية للمستقبل من خلال تجربة تفاعلية مبتكرة بعنوان صورة من 10 آلاف فكرة والتي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل تصورات المشاركين وأفكارهم المستقبلية إلى مشاهد رقمية مرئية.

وتعتمد التجربة على منصة تفاعلية مشتركة بعنوان لوحة الإبداع المشترك لأسبوع دبي للمستقبل (Dubai Future Week Co-Creation Canvas)، حيث يمكن لكل مشارك إدخال وصف نصي يعبر عن رؤيته للمستقبل، سواء تعلق الأمر بمستعمرات فضائية تدور في المدار، أو تطبيقات الصحة القائمة على الخوارزميات، أو إعادة تصور الجامعات، أو مدن مستقبلية تتسم بالحركة والتفاعل.

وتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحويل كل فكرة إلى مقطع مرئي مخصص مدته 10 ثوانٍ، يمكن للمشارك حفظه ومشاركته، بما يتيح للزوار التعبير عن تصوراتهم المستقبلية بأسلوب إبداعي يجمع بين الخيال والتكنولوجيا.

لوحة فسيفسائية

ولا تقتصر التجربة على إنتاج المقاطع الفردية، إذ تتحول كل مساهمة إلى جزء من لوحة فسيفسائية مرئية ضخمة تُعرض على شاشة، وتتطور تدريجياً مع إضافة أفكار المشاركين، لتشكل في النهاية صورة جماعية للمستقبل مستمدة من 10 آلاف وصف نصي يقدمها 10 آلاف مشارك في أسبوع دبي للمستقبل.

وتبرز التجربة أهمية إشراك الأفراد في تخيل المستقبل وتصميمه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة لتحويل الأفكار والتصورات الإنسانية إلى محتوى بصري تفاعلي، بما يعكس تنوع الرؤى والإمكانات التي يمكن أن تسهم في تشكيل مستقبل أكثر ابتكاراً.