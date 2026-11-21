

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» إطلاق مختبر البحث والتطوير والابتكار (RDI Lab)، ومختبر مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI X LAB)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي، وتوسيع نطاق توظيف البحث العلمي، والتقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات والعمليات، بما يدعم الجاهزية للمستقبل، ويرسّخ نهج الاستباقية والمرونة المؤسسية في مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

ويأتي إطلاق المختبرين في إطار جهود «إقامة دبي» لتطوير بيئة مؤسسية متكاملة للبحث والتجريب والابتكار، تتيح تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول رقمية، وتسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، واستشراف المستقبل.

ترسيخ الابتكار

وأكد العميد عبدالصمد حسين البلوشي، مساعد المدير العام للريادة والمستقبل في «إقامة دبي»، أن إطلاق المختبرين يعكس توجه الإدارة نحو ترسيخ الابتكار بوصفه ممارسة مؤسسية مستدامة، تقوم على التكامل بين البحث العلمي والتقنيات المتقدمة واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تبنّي التقنيات الحديثة، بل يتجسد في تحويل المعرفة والأفكار إلى حلول عملية، تُحدث أثراً ملموساً في كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وتعزز الجاهزية للمستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء نموذج حكومي أكثر ابتكاراً ومرونة واستباقية.

منظومة متكاملة

من جانبها أوضحت الدكتورة شمسة المري، مدير إدارة مركز الابتكار والمستقبل في «إقامة دبي»، أن المختبرين يشكلان منظومة متكاملة، تجمع بين المنهجيات العلمية والقدرات التقنية المتقدمة، وتوفر بيئة فاعلة لدراسة التحديات المؤسسية واختبار الأفكار وتطوير الحلول الاستباقية، مؤكدة الحرص على توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي والبحث والتجريب لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية، تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يضمن استدامة الابتكار، وتحقيق أثر مؤسسي ملموس.

ويختص مختبر البحث والتطوير والابتكار (RDI Lab) بتوظيف البحث العلمي والمنهجيات التجريبية في دراسة التحديات المؤسسية، وتطوير الحلول الابتكارية واختبار قابليتها للتطبيق وقياس أثرها، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية، تدعم اتخاذ القرارات وتطوير الخدمات والعمليات وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.

ويستند المختبر إلى «دليل البحث والتطوير والابتكار»، الذي أعدته «إقامة دبي»، ويُعد الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي، والمسجّل ضمن حقوق الملكية الفكرية، حيث يوفر إطاراً مؤسسياً متكاملاً، ينظّم مكونات منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويربط مراحلها ضمن مسار موحّد، يضمن الاستفادة من المخرجات البحثية وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتطوير.

استشراف المستقبل

أما مختبر مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI X LAB) فيركز على استكشاف وتطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من خلال توظيف الأنظمة الرقمية المستقلة والمتعددة، وتحليل البيانات والمحاكاة الذكية، بما يعزز القدرة على استشراف التحديات والفرص المستقبلية، وتطوير حلول استباقية، تدعم كفاءة العمليات المؤسسية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ويعمل المختبران ضمن منظومة متكاملة، تتكامل فيها الأدوار البحثية والتقنية؛ إذ يوفر مختبر البحث والتطوير والابتكار البيئة المنهجية لدراسة التحديات وإجراء التجارب وتقييم النتائج، فيما يتيح مختبر مستقبل الذكاء الاصطناعي توظيف القدرات التقنية المتقدمة لتطوير الحلول الذكية واختبارها، بما يعزز الانتقال من المعرفة والبحث إلى التطبيق العملي.

ويجسد إطلاق المختبرين التزام «إقامة دبي» بمواصلة تطوير منظومة الابتكار المؤسسي، وتعزيز ثقافة البحث والتجريب واستشراف المستقبل، وتوظيف التقنيات الناشئة في ابتكار حلول تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي وريادتها في تطوير الخدمات الحكومية المستقبلية.