

استضاف «شارك تانك دبي» في «منصة مشاريع المستقبل»، أمس، في الجولة النهائية أبرز المشاريع المشاركة أمام نخبة من المستثمرين سعياً للحصول على استثمارات، وتعزيز فرص توسع مشاريعهم ووصولها إلى أسواق جديدة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026 الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل.

واختتمت الجولة النهائية ثلاثة أيام مكثفة من العروض والتصفيات نصف النهائية للقطاعات، بمشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة ومشروع بحثي رائد، إلى جانب مبتكرين من مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية».

وخلال الفعالية استعرض المؤسسون حلولاً رائدة لمعالجة تحديات محورية تتمحور حول الإنسان، ضمن ستة محاور استراتيجية، بدأت في أول أيام أسبوع دبي للمستقبل مع الصحة الوقائية وطول العمر، والغذاء ومرونة سلاسل الإمداد، حيث ركزت العروض على حلول استباقية تسهم في تطوير مستقبل الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة وديمومة الصحة والعافية، إلى جانب حلول تستهدف تطوير مستقبل إنتاج الغذاء وتوفيره واستهلاكه، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، بما يدعم بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة.

بنية تحتية

وخصصت عروض ثاني أيام أسبوع دبي للمستقبل لمحاور البنية التحتية المتكيفة مع الحرارة والمناخ، وأنظمة موارد الطاقة والمياه، حيث استعرضت الشركات الناشئة حلولاً استشرافية لأنظمة مصممة للعمل بكفاءة وموثوقية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية، إلى جانب تقنيات مبتكرة لتوليد الطاقة واستخلاص المياه وإعادة استخدامها، بما يسهم في تطوير حلول أكثر استدامة لإدارة الموارد.

وفي اليوم قبل الأخير تم التركيز على محاور التنمية البشرية والتعلم، وأنظمة الحياة الحضرية، حيث استعرض المبتكرون حلولاً مستقبلية تركز على تطوير المهارات وبناء المعرفة وتعزيز التعلم وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب مشاريع تتناول الترابط بين البنية التحتية المادية والخدمات العامة والعمليات البيئية والأنشطة اليومية للإنسان، بهدف تطوير منظومات حضرية أكثر كفاءة واستدامة.

وفي الجولة النهائية التي أقيمت بآخر أيام أسبوع دبي للمستقبل، قدّم أربعة من أبرز المتأهلين مشاريعهم أمام لجنة تحكيم «شارك تانك دبي»، التي ضمت عبدالله الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMA)، ومحمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «OBK للاستثمار»، ومنى عطايا، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس لـ«مامز وورلد»، وعبدالله أبوشيخ، مؤسس منصة «مال». وقيّمت لجنة التحكيم المشاريع المتأهلة بناءً على جدواها التجارية، وقابليتها للتوسع في الأسواق، وقدرتها على إحداث أثر ملموس وواسع النطاق.

وأتاحت المنصة للمتأهلين إلى النهائيات فرصاً مباشرة للحصول على استثمارات مقابل حصص ملكية، وتنفيذ مشاريع تجريبية تجارية، والاستفادة من برامج تسريع الأعمال، بما يدعم انتقال النماذج الأولية المبتكرة إلى مرحلة التطبيق الفعلي.